חולה או לא? איך באמת נתניהו נראה במציאות 

נקדים עם הפינה האחרונה של התכנית: מה למדנו על ישראל השבוע?

כתבנו יוסי בן עטר סיפר כי השתתף בתדרוך כתבים שערך ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נתניהו עמד במשך כמעט שעתיים, הסביר והציג מצגת לפרטי פרטים בעמידה! הוא נראה בריא יחסית לאדם בן 77 חד משמעית, כן ראיתי באישהו שלב שהוא מתקשה ללכת לכיסא אבל זה טבעי לגמרי , ראיתי אותו בעיניים במהלך שעה וחצי של הרצאה הוא נראה טוב ובריא חד משמעי. בן אדם שיכול לעבוד משבע בבוקר עד שתיים בלילה. כל מה שרואים ברשת זה לא מה שתמיד נכון".

נוסיף, כי אתמול חגג נתניהו יומולדת 77, ושבר שיא של ראש הממשלה המבוגר ביותר שהיה בישראל, וגם שומר על השיא של ראש הממשלה הצעיר ביותר בישראל בן 46 בלבד.

השבוע גילינו שני מבוגרים אחראים

בפתיח של השבוע חיפשנו את המבוגר האחראי: "שבוע של כאוס שהתחיל בשבת בוערת ברחבי צרפת אשר מחפשת את המבוגר האחראי וממשיך לבלאגן אצלנו: נתניהו יוצא על בן גביר בכל הזדמנות (מה זה?), וינטר מתבצר, לייטנר בדיוק באותה דרך, נועם אין מה לדבר

אבל בתוך גן הילדים נמצאו השבוע שני מבוגרים אחראים, אנשים גדולים שקמו מכיסאם ופינו את מקומם:

הראשון הוא בני גנץ- שראה שהסקרים אינם לטובתו, ראה את טובת המדינה לנגד עיניו ופרש. מילה טובה לגנץ: הוא היה האפשרות היחידה למרכז שפוי, לא מתלהם, לא שטוף שנאה, לא מחרים אף אחד. באמת יצא מנץ׳ וממלכתי לאורך כל המלחמה. שאפו.

השני הלא הוא בצלאל סמוטריץ׳ עם הצעה סופר נדיבה לוינטר אשר דחה אותה בשתי ידיים. סמוטריץ׳ התחייב במשא ומתן לכניסה לממשלה לפעול על מנת שוינטר יקבל תפקיד שר במשרד הביטחון, יהיה אחראי למנהלת עזה ולמנהלת גיוס החרדים. אשכרה כל מה שחלם עליו וינטר לנו נשאר לקוות שהחלום של וינטר לא יהפוך לחלום בלהות או לסחרורי בחירות".

רשימת המשפיענים שגילו את דעתם הפוליטית

בפינת סיכום תרבות שיר חשפה את רשימת המשפיענים שגילו את דעתם הפוליטית: "מתן פרץ כמובן מצביע לפייגלין, מאור ומירי בוזגלו לנתניהו, יחד עם אורי גלר, עמיר בניון, אבי ביטר, סבלימינאל ואדל בספלוב. שוש ויעל פוליאקוב לאייזנקוט נאור ציון גם. אברי גלעד - לבנט , יחד עם מאור ברוכמן כוכבת האח הגדול ועם טל טיטו כוכבת האח הגדול.

אורי גבריאל ובר כהן כוכבת האח הגדול לזליכה, טיטו איינהו לליברמן, דנה זרמן שלגמרי לקחה את הצד השמאלי ונפגשה עם יונתן שלו ואייזנקוט כדי - לשקף לציבור את ״הצד הנוסף.״ יעקב בוזגלו, האבא של משפחת הכדורגלנים בוזגלו אמר שהוא מצביע ליאיר גולן, ואפילו קיבל הצעה להצטרף אליו.

גם אלונה סער- הבת של גדעון סער שמשוריין בליכוד, אמרה שהיא מצביעה לדמוקרטים!! שזה הכי מפתיע אותי מהכל. וכמובן גם אורנה בנאי ויוסי מרשק מצביעים לדמוקרטיים".

ניסינו לנחש על מפורסמים למי הם מצביעים, יוסי טוען כי עידן עמדי מצביע וינטר, שיר התנגדה ואמרה שהיא חושבת שלאייזנקוט, יוסי שיתף כי לפני עזור הוא ראיין את חנן בן ארי שציין כי הוא מעריץ את דוד שלו מיכאל בן ארי (עצמה יהודית), אבל כנראה דברים השתנו מאז, על עמית סגל יוסי ואני הסכמנו פה אחד שהוא מצביע לסמוטריץ'. לבסוף שיר שאלה מעניין למי מצביעה הזמרת אודיה.

מה עבר מתחת לרדאר? מפלגת 'ישר' קיימה כנס למגזר הסרוג בגבעת שמואל, איזנקוט שם ג'טונים רבים על המגזר ואף שריין חמישה סרוגים בעשיריה הראשונה!