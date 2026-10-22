כמו במסעדות: כך תכינו הום פרייז מושלמים בבית

קריספיים מבחוץ, רכים מבפנים ועטופים ברוטב צ'ילי מתקתק עם שום ודבש. אם אתם אוהבים להזמין הום פרייז במסעדות, תשמחו לגלות שאפשר להכין אותם גם בבית, בלי טיגון עמוק ובלי יותר מדי עבודה. כל מה שצריך זה כמה תפוחי אדמה, מצרכים פשוטים שיש במטבח ותנור חם.

מצרכים (ל-4 מנות) לתפוחי האדמה: 5 תפוחי אדמה בינוניים

3 כפות שמן זית

2 כפות קורנפלור

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית אבקת שום

מלח ופלפל שחור לפי הטעם לרוטב: 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק

2 כפות דבש

כף רוטב סויה

2 שיני שום כתושות

כפית מיץ לימון להגשה: שומשום ובצל ירוק קצוץ (לא חובה). אופן ההכנה מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה. קולפים את תפוחי האדמה וחותכים לקוביות בגודל אחיד. משרים במים קרים במשך 10 דקות, מסננים ומייבשים היטב. מעבירים לקערה, מוסיפים שמן זית, קורנפלור, פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל ומערבבים היטב. מסדרים את הקוביות בתבנית בשכבה אחת, בלי לצופף, ואופים במשך 35-40 דקות עד שהן מזהיבות והופכות לפריכות. באמצע האפייה הופכים אותן בעדינות. בזמן שתפוחי האדמה בתנור, מכינים את הרוטב: מערבבים במחבת קטנה את הצ'ילי המתוק, הדבש, הסויה, השום ומיץ הלימון. מחממים על אש נמוכה במשך 2-3 דקות, עד שהרוטב מסמיך מעט. מוציאים את תפוחי האדמה מהתנור ומעבירים לקערה גדולה. יוצקים מעליהם את הרוטב ומערבבים בעדינות עד שכל הקוביות מצופות. מפזרים מעל שומשום ובצל ירוק ומגישים מיד.