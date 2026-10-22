הערכה דרמטית: זה מה שנתניהו יעשה אם לא ישיג 61 מנדטים

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

עיתונאי מעריב ופרשן ערוץ 14, מתי טוכפלד מפרסם הבוקר (חמישי) כי על פי ההערכות, נתניהו עשוי לוותר על בן גביר תמורת ממשלת אחדות שתבטיח את המשך שלטונו. על פי הפרסום, השר בן גביר אינו יהיה חלק מהממשלה שיקים נתניהו, ביום שלאחר הבחירות.

״לצד המאבק על קולות הימין, עולה גם שאלת הרכב הממשלה הבאה, במקרה שגוש נתניהו לא ישיג 61 מנדטים״, כתב טוכפלד. ״על פי ההערכה״, הוסיף והדגיש כי ממשלת אחדות הינה אופציה בשולחנו של נתניהו.

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״אם המשך כהונתו של נתניהו יהיה תלוי בהקמת ממשלת אחדות ובהוצאת איתמר בן גביר מהקואליציה, הוא יהיה מוכן לשקול מהלך כזה״.

טוכפלד ציין כי ״עם זאת, האפשרות שגדי אייזנקוט יסכים להצטרף לממשלה בראשות נתניהו ולהעניק לו את הרוב הדרוש נראית בשלב זה בלתי סבירה״.

טוכפלד הסתייג וכתב: ״ההערכה היא שמבחינתו של נתניהו, השיקול המרכזי יהיה יכולתו להמשיך לכהן כראש הממשלה, גם אם הדבר יחייב אותו להיפרד משותפים פוליטיים קיימים״.

נזכיר כי השר בן גביר בעצמו הזהיר מכך שוב ושוב וטען כי נתניהו מתכנן להפקיר אותו אחרי הבחירות ולהקים ממשלת אחדות עם איזנקוט.