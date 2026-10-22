15 שנות מעקב חושפות: מה קורה לאוכלוסיית צבי הנגב?

במשך ארבעה ימים יצאו עשרות עובדי רשות הטבע והגנים, יחד עם מתנדבים, למבצע ספירת צבי הנגב בשמורות הטבע בנגב ובערבה. במסגרת המבצע ספרו הצוותים בצורה מדגמית את אוכלוסיות הצבאים החיות בשמורות הטבע באזור, במטרה לעקוב אחר מצבן ולזהות שינויים לאורך השנים.

הספירה נערכה בשמורות הטבע מכתשים עין יהב (עין יהב ונחל שיזף), יטבתה, עשוש והר הנגב. בשנים כתיקונן מתבצעת הספירה גם בשמורת הטבע עברונה, אך השנה, בשל עבודות השיקום המתקיימות בשמורה, לא נערכה בה ספירה.

15 שנות מעקב: עלייה במספר הצבאים בנחלים הגדולים

ד"ר ספי חורש, אקולוג מחוז דרום ברשות הטבע והגנים, מסביר: "מדובר במבצע ניטור שנתי מורכב, המתבצע באמצעות צוותים בתנאי שטח מאתגרים, ומאפשר מעקב ארוך טווח אחר מצב אוכלוסיית צבי הנגב בישראל.

מניתוח תוצאות הספירות לאורך 15 השנים האחרונות עולה מגמת עלייה במספר הצבאים הנצפים בשמורת הטבע הנחלים הגדולים, לצד יציבות יחסית באוכלוסיות הצבאים בשאר אזורי הספירה. מגמות אלו מדגישות את חשיבות הניטור ארוך הטווח להבנת מצב האוכלוסיות ולזיהוי שינויים לאורך זמן".

לא רק שמורות טבע: חשיבות השטחים הפתוחים להישרדות הצבאים

ברשות הטבע והגנים מדגישים כי אחד התנאים המרכזיים לשמירה על אוכלוסיות צבי הנגב הוא קיומם של שטחים טבעיים פתוחים, נרחבים ורציפים, המאפשרים לבעלי החיים לנוע בחופשיות ושומרים על הקישוריות בין האוכלוסיות השונות.

אלא שפיתוח ושינויים בשימושי הקרקע עלולים להביא לקיטוע ולהרס של בתי גידול טבעיים, לפגוע ביכולת התנועה של הצבאים, לבודד אוכלוסיות ולהקטין את סיכוייהן לשרוד לאורך זמן.

לכן, ההגנה על צבי הנגב אינה מסתכמת בשמירה על שמורות הטבע עצמן, אלא מחייבת גם שמירה על המסדרונות האקולוגיים המחברים ביניהן ומאפשרים את המשך קיומן של האוכלוסיות. "המסדרונות האקולוגיים מהווים חלק אקוטי בשימור מינים דוגמת צבי הנגב", מסכם ד"ר חורש.