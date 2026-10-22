בהלת ענק באיזור המרכז: "זה יכול להימשך שבועיים"

גל תחלואה נרחב של וירוסי בטן מכה בשבועות האחרונים בתינוקות, בפעוטות ובילדים בגילאי בית ספר באזור המרכז. התופעה, שמתבטאת בעיקר בהקאות, שלשולים וכאבי בטן, מורגשת היטב במוסדות החינוך ומביאה לעיתים להיעדרויות המוניות של תלמידים מאותה הכיתה.
הדר (שם בדוי), אם לילדה הלומדת בגן במרכז תל אביב, מספרת בשיחה עם 'מאקו בריאות' כי בתה סובלת משלשולים כבר שבוע ימים. בשיחה עם הגננת התברר לה כי כמעט כל ילדי הגן סובלים מתסמינים דומים, ותמונה זו חזרה על עצמה גם בשיחה עם רופאת הילדים העירונית.
"אני קורא לזה 'מכת תל אביב'", אומר ד"ר מאור בכר, מנהל מרכז בריאות הילד של כללית ברמת אביב ג'. לדבריו, עשרות ילדים מגיעים למרפאה מדי שבוע בשל התסמינים. ד"ר בכר מסביר כי בעוד ההקאות חולפות בדרך כלל בתוך יום או יומיים, השלשולים עלולים להימשך זמן רב יותר: "אני אומר להורים שזה יכול להימשך אפילו שבועיים, והם מסתכלים עליי בשוק. זה לא אומר שהילד משלשל בלי הפסקה, אבל היציאות יכולות להישאר נוזליות".
הוא מוסיף כי הנגיף אינו פוסח גם על תלמידים בוגרים יותר: "אתמול הגיע אליי ילד שסיפר שמתוך יותר מ־20 תלמידים בכיתה שלו, רק שישה הגיעו ללימודים".
תמונה דומה של תחלואה גבוהה נרשמת גם באזורים סמוכים במרכז ובשרון. ד"ר דנית בלומנטל, רופאת ילדים בכירה במרכז בריאות הילד כפר סבא הירוקה של כללית, מציינת כי במרפאה עדים לשיא בתחלואה: "אנחנו רואים עכשיו שיא של תחלואת שלשולים – מתינוקות ועד ילדים גדולים", היא מספרת, ומציינת כי הנגיף מדביק לעיתים קרובות גנים שלמים, אחים בבית ואף את ההורים.
במקביל, דיווחים על עלייה בפניות בשל הקאות ושלשולים מגיעים גם ממרפאות בדרום הארץ. ד״ר מיכל מימון, מומחית ברפואת ילדים והמנהלת הרפואית של מחוז הדרום במכבי שירותי בריאות, מזהירה מפני סיבוכים: "בעקבות שלשולים והקאות ממושכים חלק מהילדים מפתחים סימני התייבשות, ובמקרים המורכבים יותר אנחנו מטפלים באמצעות עירוי נוזלים".
אם השלשולים לא עוברים ולא מוצאים פתרון אצל רופא הילדים, שווה לנסות לקחת חיידקים אינטנס 25 מיליארד של אלטמן. לא חייב לבלוע, אפשר לשפוך את האבקה לרבע כוס מים.