אל תגידו: “היה לי חלום ושכחתי"

אין גבול לחלומות ( צילום: שאטרסטוק )

אחד המשפיעים הזכורים והמוזכרים בהיסטוריה האמריקנית וגם העולמית הוא ד"ר מרטין לות’ר קינג, שנשא בשנות השישים במצעד השוויון והחירות בוושינגטון נאום בלתי נשכח שכותרתו: “יש לי חלום". הנאום הנלהב הזה היווה נקודת מפנה היסטורית, שינה משמעותית את היחס האמריקני לשחורים עבדים וזרים והיווה השראה למנהיגים רבים שנלחמו למען האמת הצדק והשוויון. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות תתפלאו, אבל גם לי- ממש כמו לד"ר קינג- היה חלום. ושכחתי אותו. באסה. אולי יש דברים יותר גרועים מלקום בבוקר ולשכוח חלום, אבל זה בהחלט אחד הדברים הגרועים שקורים למי שחולמים גם כשהם ערים להפוך את העולם למקום טוב יותר. וזה קורה להרבה אנשים בעיקר לפני בחירות. ההצהרות הבלתי פוסקות שוטפות את המדיה, בקמפיינים טעוני מסרים צעקניים והבטחות מפוזרות ללא כיסוי, בלי ידיעה וודאית מראש שניתן יהיה לקיימן ביום שאחרי פרסום תוצאות האמת. אבל, לאבד חלום אחד זה לא נורא כל כך כמו לשכוח חלומות רבים שלא יתגשמו לחזון מציאותי. עוד דבר בעייתי לא פחות בהקשר הזה זו מחשבה נאיבית ומוטעית של חולמים רבים שיש להם זמן בלתי מוגבל להגשים חלומות.

בין התיבה למציאות ( קובי פינקלר/ סרוגים/ אילוסטרציה AI )

אשליית הזמן ולקח מהתורה

בפרשת השבוע האחרונה שמעו בבתי הכנסת בפרשת נוח, את החלטת הבורא לקצוב את זמן האדם בעולם ולהעניק לו מקסימום 120 שנה על פני האדמה החרבה אחרי המבול, כדי שילמד מנח להקדיש את החיים לעשייה חיובית ולהצלת האנושות.

גם בעידן המודרני הרבה אחרי המבול, יש כאלה החושבים לתומם שיש להם את כל הזמן שבעולם להגשמה עצמית. למרבה הצער הם טועים ושוכחים לא רק את חלומותיהם אלא גם את המכשולים.

מה לעשות, יש בעולם כל כך הרבה גורמים שפועלים במודע או שלא במודע להקשות על החולמים: הציניקנים, האינטרסנטים, צרי האופק, חסרי הרגש או המודעות הרגשית, החלטוריסטים והקומבינטורים. וזו רק רשימה חלקית כמובן. תוסיפו לכל זה גם את "הליגה הבינלאומית הלא-רשמית להוצאת הרוח מהמפרשים" ותבינו למה רוב האנשים הפשוטים שוכחים מהחלומות הלילה בבוקר שאחרי.

עוברים לשעון חורף ובוחרים ( אוליביה פיטוסי \ פלאש 90/ שאטרסטוק )

לבחור נכון

אף על פי כן ולמרות הכל, פעם בכמה שנים יש הזדמנות אחת ויחידה לעשות צעד קטן להגשמת חלום. מספיק מבט חטוף על חדשות העולם כדי להבין כמה הישראלים ברי מזל שיש להם את היכולת לבחור. אמרו בעבר חכמים ממני ש-”באין חזון יפרע עם", והם צודקים כמובן- אך אני מרשה לעצמי להוסיף: “באין חלום ישכח עם", חס וחלילה.

אז בבקשה לא לשכוח את החלומות החשובים באמת ולבחור נכון בכל יום לעשות צעד קטן בדרך להגשמתם!

תזכורת פילוסופית

לאלה שעדיין לא החליטו למי להצביע בבחירות 2026 זכרו את העובדה הבאה: בלילה שבין מוצ"ש לראשון, ישראל עוברת לשעון חורף כך שתהיה לכם שעה אחת פחות בכל יום להתלבט ולהגות בסוגיות עמוקות של בעד ונגד. ותחשבו על זה מהר..