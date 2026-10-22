דרמה בוושינגטון: איפ"ק תפסיק להעניק תמיכה רשמית למועמדים

ארכיון. נתניהו בוועידת איפא"ק ( חיים צח, לע"ם )

שינוי דרמטי בפעילות השדולה הפרו-ישראלית בארצות הברית: ארגון איפ"ק (AIPAC) צפוי להפסיק להעניק תמיכה רשמית במועמדים ולהפסיק את הזרמת התרומות הישירות לוועדות הפעולה הפוליטיות (PAC) שלה. הצעד מגיע בעקבות ביקורת גוברת ומתמשכת על תמיכת הארגון בפוליטיקאים משתי המפלגות – הדמוקרטית והרפובליקנית – והמעורבות הגוברת שלו במערכות הבחירות הפנימיות בארה"ב.

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על פי דיווח באתר "Jewish Insider", בשדולה למען ישראל לא נסוגים מהזירה הפוליטית, אך משנים ערוצים: במקום תמיכה ישירה ותרומות מרכזיות, הארגון יסיט את דגש הפעילות לכיוון תרומות פרטיות מבודדות ולשימוש בכלי גיוס כספים חלופיים.

בארגון מקווים כי מהלך זה יפחית את האש הפוליטית שמופנית כלפיהם ויאפשר להמשיך ולחזק את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל בדרכים יעילות ומוצנעות יותר.