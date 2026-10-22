השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

( ענת חרמוני / פלאש90 )

השירות המטאורולוגי עדכן הבוקר על שינויים משמעותיים במזג האוויר הצפויים בימים הקרובים, החל משרב סתווי בסוף השבוע ועד למהפך חורפי ממש ביום הבחירות ובמהלך השבוע הבא. מחר (שישי) תחול עלייה בטמפרטורות ויורגשו תנאי יובש מלווים ברוחות מזרחיות. בזה אחר זה יטפסו המדדים ויגיעו לכ-30 מעלות באזורי ההרים, ואף למעלה מכך בשפלה ובעמקים.

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התפנית המרכזית במזג האוויר צפויה להגיע באמצע השבוע הבא. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בשעות אחר הצהריים של יום שלישי – יום הבחירות – צפוי גשם להתחיל באזור אילת וגבול מצרים. לקראת ערב יום הבחירות צפויים המשקעים להתפשט לעבר הערבה והנגב המזרחי, כשיחד איתם קיים צפי ממשי לשיטפונות באזורים הללו.

במפות המשקעים של מודל השמ"ט למחצית השנייה של יום שלישי מסתמנת מגמת התחזקות של המערכת. אף על פי שזהו טווח זמן שעדיין מרוחק ויתכנו בו שינויים, בשירות המטאורולוגי מציינים כי המערכת הגשומה צפויה להתפשט במהלך סוף השבוע הבא גם לאזורי המרכז והצפון.