מנדלבליט מודה בעדותו: "זה היה נראה לי מופרך"

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, חזר היום (חמישי) לעדות נוספת במשפט נתניהו.

פרקליטו של נתניה, עמית חדד ממשיך לעסוק באישורים של היועץ לחקור או לבצע בדיקה בתיקי 1000 ו-2000 ואישור פעולות בנושא. בפתח הדיון הבהירו השופטים כי על השאלות להתמד בהם מנדלבליט נתן אישורים או לא, ולא בהתנהלות השוטרים והחוקרים מאוחר יותר.

חדד שאל: אנחנו רואים שנכתב שמביאים את ארי הרו ומדברים איתו על ההקלטות. איזו הקלטות?"

מנדלבליט: "אני מניח שזה הקלטות של שיחות עם נוני מוזס ונתניהו".

חדד: "כתוב במסמך על "דובר א'" שיש אינדיקציה על קלטות של איילי הון אלו קלטות?"

העד: "לא. עלו שמות אחרים אחרי זה של מעורבים. לא זוכר".

חדד: "רשום במסמך נוסף (של מערכת אכיפת החוק), שהוא שלושה שבועות אח"כ מהמסמך הקודם, "זיהיתי את הפוטנציאל של ס.ס וא.ה (הארי ארו) – זה מאד חשוב שנבין על מה הקלטות. בעיני המפתח היה הקלטות האלו".

חדד מציג שמדנדבליט מצוטט במסמך אומר: "אני לא רוצה לומר מה אני חושב על התמלול הם הציגו תמונה לא מדויקת שהטעתה אותה. בסוף ס.ס אמר מה שאמר ואומרים שמאמינים לו – אז נכון הקרחון קרס... אני לא מתלהב מזה שלוקחים שמפניה סיגרים או חליפה זה לא טוב אבל על דברים אלו לפני עשרים שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש הממשלה". מה הם הקלטות?"

העד: "אני מבין שכאן זה לא הקלטות של ארי הרו אבל אני לא זוכר. ברור שיש קלטות וברור שיש תמלילים לא זוכר ששמעתי קלטות אחרות לא של מוזס נתניהו. כנראה הציגו לי".

חדד: "כדי להבין בניגוד למה שאמרת אתמול שלא אישרת לחקור אנשים ספציפיים אראה לך שהייתה רשימה שמית".