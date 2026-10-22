מנדלבליט מודה בעדותו: "זה היה נראה לי מופרך"

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, חזר היום (חמישי) לעדות נוספת במשפט נתניהו.
פרקליטו של נתניה, עמית חדד ממשיך לעסוק באישורים של היועץ לחקור או לבצע בדיקה בתיקי 1000 ו-2000 ואישור פעולות בנושא. בפתח הדיון הבהירו השופטים כי על השאלות להתמד בהם מנדלבליט נתן אישורים או לא, ולא בהתנהלות השוטרים והחוקרים מאוחר יותר.
חדד שאל: אנחנו רואים שנכתב שמביאים את ארי הרו ומדברים איתו על ההקלטות. איזו הקלטות?"
מנדלבליט: "אני מניח שזה הקלטות של שיחות עם נוני מוזס ונתניהו".
חדד: "כתוב במסמך על "דובר א'" שיש אינדיקציה על קלטות של איילי הון אלו קלטות?"
העד: "לא. עלו שמות אחרים אחרי זה של מעורבים. לא זוכר".
חדד: "רשום במסמך נוסף (של מערכת אכיפת החוק), שהוא שלושה שבועות אח"כ מהמסמך הקודם, "זיהיתי את הפוטנציאל של ס.ס וא.ה (הארי ארו) – זה מאד חשוב שנבין על מה הקלטות. בעיני המפתח היה הקלטות האלו".
חדד מציג שמדנדבליט מצוטט במסמך אומר: "אני לא רוצה לומר מה אני חושב על התמלול הם הציגו תמונה לא מדויקת שהטעתה אותה. בסוף ס.ס אמר מה שאמר ואומרים שמאמינים לו – אז נכון הקרחון קרס... אני לא מתלהב מזה שלוקחים שמפניה סיגרים או חליפה זה לא טוב אבל על דברים אלו לפני עשרים שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש הממשלה". מה הם הקלטות?"
העד: "אני מבין שכאן זה לא הקלטות של ארי הרו אבל אני לא זוכר. ברור שיש קלטות וברור שיש תמלילים לא זוכר ששמעתי קלטות אחרות לא של מוזס נתניהו. כנראה הציגו לי".
חדד: "כדי להבין בניגוד למה שאמרת אתמול שלא אישרת לחקור אנשים ספציפיים אראה לך שהייתה רשימה שמית".
מנדלבליט איבד סבלנות ותקף: "לא זוכר שאמרתי גם את זה. אני רוצה להגיד שלפני כל שאלה שלך יש פתיח (של חדד) ארוך שמציג דברים שהם לא נכונים כבסיס לשאלה. אני אומר שאני לא זוכר שנתתי רשימה של שמות. יכול להיות שכן נתתי. אבל באו אלי עם פעולות. מרכזיות מה רוצים לעשות אולי כן הייתה רשימת שמות. עדיין מה שאני זוכר – לא זוכר שדרשתי רשימת שמות. הרעיון היה לחקור 5 נושאים מהם נתתי אישור לבצע בדיקה אחד מהם קבלת טובות הנאה מאנשי עסקים".
חדד: "אישרת לחקור תוכן קלטות. אנחנו לא יודעים מה הקלטות. אולי מדובר בהקלטות של אודליה כרמון?"
העד: "אני זוכר את שמה של כרמון (שעבדה תחת נתניהו כיועצת-ג.מ). זה נראה לי די מופרך מה שעלה שם".
חדד: "בכתבה של "הארץ" נכתב בעת איסוף הראיות הגיעו למשטרה קלטות של כרמון שיספרה שעבדה עם נתניהו ועמותה אמריקאית שילמה את שכרה".
העד: "היה סיפור שנתניהו שילם לה במזומן שלא יהיה טענות שקיבלה כסף, זוכר מעורפל. הקלטות אני לא זוכר".
חדד: "זה אירוע שאני מתבייש שהעלו בדעתו לחקור את האירוע הזה" (האירוע לא הבשיל לחקירה).
העד: "אני גם לא זוכר על תמליל מטעה".
חדד: "זה חמור".
העד: "אם נועד להטעות זה חמור אבל אני לא מכיר דבר כזה. לא כתוב שזה נעשה במזיד. אתה אמרת שרצו להטעות אותי זה לא מה שכתוב פה".
חדד הציג גם דברים שיוחסו למנדלבליט בכתבה של דנה וייס מ-2019, ולפיהם בראשית כהונתו הובאו בפניו עניינים שנראו כזוטות או כרכילות, ושלא היו מובילים לפעולות דומות אילו לא היה מדובר בראש הממשלה.
מנדלבליט השיב כי אינו יודע אם השתמש בדיוק במילים שפורסמו, אך הסביר את ההבחנה שערך בין בדיקה לחקירה. לדבריו, כאשר מדובר בנבחרי ציבור בכירים, יש לעיתים צורך לברר טענות גם לפני שהתגבש חשד סביר, כדי שלא להותיר עננה מעל ראשם.
"בדיקה - זה לנבחרי ציבור בכירים שלא יכול להשאיר להם עננה מעל הראש. לשלול החשדות או לבסס אותן", הסביר. "ראש הממשלה זו דוגמא בולטת ביותר - שיש טענות שעשוי להיות חשד סביר למרות שבשלבים הראשונים זה נראה לי די מופרך אין ברירה אלא לבדוק את זה".
מה שבאמת מופרך זה שמשפחות נחנקות מיוקר המחייה והפחד, בזמן שנתניהו דואג להעביר לחמאס מאות משאיות ביום.