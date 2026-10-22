ליאור רז חושף למי הוא יצביע בבחירות: "זה ברור לכולנו"

השחקן והיוצר ליאור רז, מכוכבי הסדרה "פאודה", פנה לציבור בפוסט נוקב ברשתות החברתיות שבו קרא לשינוי פוליטי וחברתי עמוק בישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

בפוסט שפרסם אמש (רביעי) הדגיש רז כי הצורך בשינוי אינו נובע מכעס או משיקולים מפלגתיים, אלא מתוך אחריות לעתיד המדינה: "מאז השבעה באוקטובר, דבר אחד צריך להיות ברור לכולנו: מדינת ישראל חייבת שינוי. לא שינוי מתוך כעס, לא מתוך שנאה, ולא מתוך רצון לנצח צד כזה או אחר. שינוי מתוך אחריות לעתיד שלנו ושל הילדים שלנו".

רז התייחס באופן ישיר לעומס הכבד המוטל על מערך המילואים ומתח ביקורת על מדיניות הממשלה בנושא שוויון בנטל: "בשנים האחרונות ראינו את מיטב האנשים במדינה עוזבים את הבית, את המשפחה ואת העבודה, ומתייצבים שוב ושוב כדי להגן על כולנו. אנשי ונשות המילואים ובני משפחותיהם משלמים מחיר עצום. הם ראויים למדינה שעומדת מאחוריהם, לא רק במילים, אלא גם במעשים".

הוא הוסיף והבהיר את עמדתו האישית לקראת הבחירות: "אני לא אצביע לממשלה שלא עומדת לצד משרתי המילואים, ובאותו זמן תומכת במי שבוחר להשתמט מהחובה המשותפת לכולנו. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה עניין של ערכים, של שותפות גורל ושל אחריות".

לסיכום קרא רז לציבור לצאת ולהצביע בבחירות הקרובות כדי להביא לשינוי המיוחל: "אפשר לא להסכים על הכול, אבל על דבר אחד אנחנו חייבים להסכים: מי שנושא בנטל לא יכול להמשיך לשאת אותו לבד. בבחירות הקרובות צריך שינוי! כי אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר פשוט להמשיך כאילו שום דבר לא קרה. מגיע לנו אחרת".