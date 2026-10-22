משרד הבריאות מזהיר: הכניסה לשם מסוכנת

משרד הבריאות ( נתי שוחט / פלאש90 )

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הוציאו הבוקר אזהרה חמורה לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות בצפון הארץ, בעקבות תוצאות חריגות שהתקבלו בדיגום מים תקופתי לבחינת מצב הזיהום בנחלים.

בבדיקות מעבדה שנערכו ב-20 באוקטובר 2026 התגלו בחלק מנחלי הצפון רמות גבוהות של חיידקים. הממצאים חורגים מהמלצות משרד הבריאות – המעמידות את הקיבולת המרבית על 400 חיידקי קולי צואתי ל-100 מ"ל – ומעידים על זיהום במים. לנוכח הממצאים, האזהרה תקפה והכניסה מסוכנת למקומות הבאים: נהר הירדן : המקטע שמגשר יוסף ועד גשר אריק (כולל גשר להבות הבשן, גשר החמישה, גשר הפקק, מצד עתרת וגשר הדודות).

המקטע שמגשר יוסף ועד גשר אריק (כולל גשר להבות הבשן, גשר החמישה, גשר הפקק, מצד עתרת וגשר הדודות). בריכת המשושים

נחל ג'ילבון

נחל זאכי

נחל יהודיה

מג'רסה

נחל אל על

נחל צלמון (בריכת החרוב)

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מהנתונים שפורסמו עולה כי רמות הזיהום הגבוהות ביותר נרשמו בירדן באזור גשר להבות הבשן (940) ובבריכת המשושים (920). רמות חריגות נוספות נרשמו בנחל ג'ילבון (860), בנחל צלמון (700), בזאכי (690), ביהודיה (540), במג'רסה (500) ובנחל אל על (420).

במשרד להגנת הסביבה ציינו כי בשלב זה לא אותרו מקורות זיהום ידועים בנחלים. בשגרה, הדיגום מבוצע באופן מדגמי אחת לשבועיים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות המייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחלי הגליל והגולן. במשרדים הבהירו כי הניטור והמעקב יימשכו, והודעה עדכנית תצא במידת הצורך.