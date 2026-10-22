יועז הנדל טוען: זה מספר המנדטים שאנחנו שווים

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים-הכלכלית', יועז הנדל, שוחח עם ברק סרי ואלי אוחנה בתוכניתם ב-103fm על מפת הסקרים לקראת יום הבוחר, החשש מאי-מעבר אחוז החסימה והסיבות שבגללן הציבור צריך להצביע עבור מפלגתו.

הנדל סיפר על העבודה האינטנסיבית של פעילני המפלגה בשטח והציג תמיכה מרגשת מגזרה מתוחה: "עובדים מאוד קשה, עובדים על כל קול. צוות שלם מלבנון החליטו היום שהם שמים את הפתק שלנו ושלחו לנו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות במהלך השיחה תהה אלי אוחנה האם התחושות בשטח אכן מתורגמות לביטחון במספרים: "כשאתה מסתובב בשטח אתה באמת מאמין שנעבור את אחוז החסימה?".

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הנדל השיב בביטחון והבהיר: "אנחנו עוברים ברוב הסקרים – אנחנו עומדים להיות הצבעת מחאה".

כשאוחנה ציין בפניו כי תרחיש של אחוז הצבעה גבוה יעלה את הרף הנדרש ויקשה על מפלגות קטנות לעבור, הדף הנדל את הטענה והדגיש כי המפלגה מכוונת גבוה בהרבה מסיכון אחוז החסימה: "אתה חושב שאנחנו מדברים על 4 מנדטים? אנחנו מדברים על בערך 6-4 מנדטים".