תיעוד מהספארי: ככה נראה רגע של אושר אצל קרנפית

הקרנפית בספארי ( דוברות הספארי )

רגע מתוק ומרגש במיוחד נרשם בספארי, כשהכוכבת הוותיקה של המקום, הקרנפית קרנבלה, הצליחה לשבות את לב של כולם. קרנבלה, המוגדרת כזקנת השבט ומשערים כי גילה נע בסביבות 45 שנים, נתפסה בעדשת המצלמה בעיצומו של רגע אינטימי ומרגיע.