אחרי שיקום ארוך: יוחאי בדלוב חזר לישיבה והתקבל בריקודים

אתמול הגיע רגע מרגש במיוחד לאחר תקופה ארוכה של שיקום, שב יוחאי בדלוב לישיבת ירוחם, שם קיבלו את פניו חבריו ורבותיו, בריקודים סוערים סביבו.

צפו בתיעוד המרגש:

לפני כשנתיים וחצי נכנס יוחאי בדלוב לקרב בשג'אעייה, ונפצע באורח אנוש מפגיעת תשעה קליעים. מצבו היה כה קשה, עד שחבריו לנשק חשבו שאיבד את חייו.

אלא שיוחאי שרד, ומאז הוא מתמודד עם מסע שיקום מורכב. באחת העדויות שפרסם בעבר סיפר כי אחד הקליעים עבר סמוך לחוט השדרה והותיר אותו משותק מהצוואר ומטה. לצד הקשיים היומיומיים, הוא תיאר גם את ההתקדמות שעשה בזכות עבודה קשה, ואת נחישותו להמשיך לחיות, לחלום וליצור.

בישיבה כתבו בהתרגשות על שובו: "אחרי מסע ארוך של שיקום, גבורה, נחישות ואמונה מעוררת השתאות יוחאי חזר הביתה. לבית המדרש, לחברים ולרבנים שחיכו לו כל כך".

עוד הוסיפו: "אין מילים שיתארו את הרגע הזה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאלו בניו, חייליו ותלמידיו".