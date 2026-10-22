הח"כ מהליכוד מודה: הסיכוי שאבחר שוב לכנסת לא גדול

( אולפן סרוגים )

חבר הכנסת אביחי בוארון, המשמש כראש מטה השטח של תנועת הליכוד, שוחח עם המגישים ברק סרי ואלי אוחנה בתוכניתם ב-103fm, והציג ניתוח מעודכן של תמונת הסקרים ומצב הגושים לקראת יום הבחירות. במהלך השיחה עמדו על הפרק נושאים מרכזיים ובהם יחסי הכוחות בתוך גוש הימין, היחס של מפלגת הליכוד למפלגת 'עמך ישראל', והערכות הליכוד ליום ההכרעה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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במהלך הריאיון תהה היועץ האסטרטגי ברק סרי לגבי מיקומו האישי של בוארון ברשימה לכנסת ושאל: "איזה מקום אתה ברשימת הליכוד?".

ח"כ בוארון בחר שלא להתמקד במיקומו האישי והשיב: "זה לא חשוב". בהמשך דבריו התייחס ישירות לציפיות המפלגה במפת המנדטים ולהיתכנות של התחזקות משמעותית בקלפי, והבהיר כי תמונת המצב מורכבת: "הסיכוי שהליכוד יקבל 35 מנדטים קיים – אבל הוא לא גדול כמו בעבר".