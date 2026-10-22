הכוכב הוא אנטי ישראלי - אבל הסדרה מצוינת: לצפות או להחרים?

סוף השבוע בפתח, ויש לכם סוף סוף קצת זמן לנוח על הספה מול המסך. אלו ההמלצות לתכניות וסרטים שעולים בסוף השבוע הקרוב בטלוויזיה ובסטרימינג.

רק לא זה

איפה משודר? נטפליקס

מתי? זמין לצפייה (עלה ב-22.10)

קומדיה רומנטית מדוברת ועכשווית העוקבת אחר מערכת יחסים בלתי צפויה בין מגישת פודקאסט דעתנית וחילונית לבין רב צעיר ומסורתי. השניים נאלצים לתמרן בין ההבדלים התהומיים באורח חייהם לבין המשפחות המורכבות והתומכות (או המתערבות) שלהם. סדרה שנונה, מצחיקה ונוגעת ללב על אהבה כנגד כל הסיכויים.

לפני מספר שבועות הכוכב הראשי של הסדרה שמגלם את הרב, אדם ברודי, תקף את ישראל וטען כי היא מבצעת ג'נוסייד בעזה. ברשת כבר יש קריאות להחרים את הסדרה, אבל האמת היא שלא כדאי לכם לפספס אותה. בטח לא כשיש קאסט כל כך טוב חוץ ממנו.

בחזרה לניסוי הכלא של סטנפורד

איפה משודר? נטפליקס

מתי? זמין לצפייה (עלה ב-21.10)

סדרה תיעודית מרתקת המפנה מבט חדש ואקטואלי אל אחד הניסויים הפסיכולוגיים המפורסמים והשנויים במחלוקת בהיסטוריה. דרך ראיונות חשופים וחומרים נדירים, הסדרה בוחנת מחדש מה באמת קרה שם ומדוע הממצאים ממשיכים לעורר סערה עד היום. צפיית חובה לחובבי דוקו-פשע ופסיכולוגיה.

הישרדות (עונת ה-VIP / המפורסמים)

איפה משודר? רשת 13

מתי? יום שבת, 24.10 (במוצאי שבת)

ריאליטי האקסטרים האהוב חוזר בעונה חדשה ומבטיחה במיוחד, והפעם עם נבחרת מוכרת של מפורסמים שיוצאים למבחן הפיזי והמנטלי הקשה בטלוויזיה. הכוכבים ייאלצו להתמודד עם תנאים קיצוניים, משימות מאתגרות ובריתות אסטרטגיות מפתיעות על האי. הדרמות, התככים והבריתות מתחילים כבר בפרק ההשקה.