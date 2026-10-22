שלמה פילבר בטוח: הוא לא יעבור את אחוז החסימה

שלמה פילבר ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

הסוקר ואיש התקשורת שלמה פילבר יוצא באזהרה חריפה לקראת הבחירות, ומאשים כי גורמים במחנה השמאל מנהלים קמפיין מתוכנן שמטרתו להטות את תוצאות הסקרים ולהטעות את מצביעי הימין. בציוץ שהעלה לחשבון ה-X (טוויטר) שלו, כתב פילבר: "בקבוצות השמאל קוראים להטריל את הסקרים ולהצביע וינטר. זו הדרך לפתות ימניים תמימים לזרוק את קולם לפח, למפלגה שבסוף לא תעבור". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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לצד הציוץ צירף פילבר צילום מסך מתוך קבוצת וואטסאפ, ובו תכתובת המועברת בתפוצה רחבה עם סימון אזהרה בולט. בהודעה המועברת נכתב: "מזכיר שוב. בסקרים הבאים, לרשום כי מצביעים לווינטר!", בצירוף הבהרה כי מדובר בהודעה שמקורה מתוך קבוצת שמאלנים.

לדברי פילבר, מדובר בניסיון מכוון ליצור מצג שווא כאילו מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה, ובכך לשכנע מצביעי ימין להצביע לה בקלפי ביום הבחירות – מה שעלול להוביל בסופו של דבר לאובדן קולות יקרים למחנה הימין אם המפלגה לא תעבור בפועל.