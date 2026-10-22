מני אסייג בקריאה מפתיעה לאנשי הימין: "תבחרו בסמוטריץ"

מני אסייג ( צילום: לירון מולדובן/פלאש90 )

איש התקשורת מני אסייג יצא היום (חמישי) בקריאה מפתיעה למצביעי הימין, וביקש מאלו שמתכוונים להצביע למפלגתו של עופר וינטר להעביר את תמיכתם ליו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. אסייג הבהיר כי הוא עצמו מתכוון להצביע לליכוד, אך לצד זאת מתח ביקורת חריפה על התנהלותו של וינטר ועל סירובו להצעתו של סמוטריץ'.

בדבריו שיבח אסייג את תפקודו של סמוטריץ' כשר האוצר ואת ניסיונו הפוליטי, תוך שהוא מציג השוואה חריפה בינו לבין וינטר. "סמוטריץ׳ הוכיח יכולות מדהימות בכל משרד שניהל ובמיוחד במשרד האוצר, והוא עתיר נסיון פוליטי ותבונה פוליטית, פי כמה וכמה מוינטר הטירון הפוליטי, שחוץ מברבורי רהב מגלומנים טרם הוכיח איזו יכולת בשדה הפוליטי". אסייג לא הסתפק בביקורת על ניסיונו הפוליטי של וינטר, והתייחס גם להצעה שהעביר לו סמוטריץ', בניסיון להגיע להבנות בין השניים. לדבריו, יו"ר הציונות הדתית גילה נכונות לוותר על כבודו כדי לקדם את המהלך, אך נתקל בסירוב מצדו של וינטר. "סמוטריץ׳ שמבין את הסיכון הגדול לעתידנו, מוחל על כבודו, מוריד את ראשו באצילות ומציע עד חצי המלכות לעופר וינטר. וינטר בז להצעה של סמוטריץ׳", כתב אסייג. בהמשך דבריו עבר אסייג מהביקורת על וינטר לקריאה ישירה למצביעים. למרות תמיכתו האישית בליכוד, הוא הציע לאנשי ימין ששוקלים להצביע לווינטר לבחור דווקא בסמוטריץ'.

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"אני כמובן בוחר מחל, אבל מציע לכל ימני שהתכוון לבחור בוינטר, שיבחר בסמוטריץ׳, ככה זה יהיה הכי צודק והכי נכון".

את דבריו חתם אסייג בהתייחסות גם למצביעי שמאל שעשויים לשקול להצביע למפלגתו של וינטר, תוך שהוא מזכיר את ללי דרעי.

"ולשמאלנים שמתכוונים להצביע לוינטר, תצביעו לו, אתם עושים נכון. ללי דרעי בונה על הקולות שלכם".