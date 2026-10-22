ירון אברהם: "אני בעד תפילין שלא יהיה ספק, אבל..."

עיתונאי חדשות 12 ירון אברהם מתח היום (חמישי) ביקורת חריפה על הבטחת הבחירות החדשה של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שהודיע כי מפלגתו תפעל להעניק תפילין לכל נער בישראל במסגרת תוכנית שזכתה לשם "תפילין לכל ילד".

אברהם התייחס להצהרה של דרעי, והבהיר תחילה כי הוא תומך בהנחת תפילין, אך מיד לאחר מכן תקף את ההבטחה שהציג יו"ר ש"ס.

"אני בעד תפילין שלא יהיה ספק - אבל מה עוד הוא מציע? ציציות? חומשים? חנוכיות? הבטחת בחירות הזויה שלא תתממש ומעידה בעיקר על מצוקה", כתב אברהם.

דבריו של אברהם מגיעים בעקבות הודעה רשמית שפרסמה ש"ס, ובה הציג דרעי את הבטחת הבחירות של מפלגתו: "תפילין לכל ילד", שבמסגרתה תפעל המפלגה להעניק ערכת בר מצווה לכל נער בישראל.

אברהם, כאמור, לא הסתפק בהטלת ספק במימוש ההבטחה, אלא תהה מדוע להסתפק בתפילין בלבד. בשורת שאלות שהעלה הזכיר גם ציציות, חומשים וחנוכיות.

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