מועמד מפלגת נעם טוען: זה מספר המנדטים שיש לנו

( יונתן זינדל / פלאש90 )

האם מפלגת 'נועם לישראל' תהיה זו שתביא לאובדן השלטון? שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע ומועמד המפלגה לכנסת, התארח ברדיו 'קול ברמה' בהגשת יעקב גרודקה, והדף בנחרצות את החששות מריצה עצמאית.

במהלך הריאיון עומת טובול עם הביקורת החריפה שלפיה המפלגה שואבת קולות יקרים מהמגזר החרדי והדתי – בעיקר על חשבון ש"ס ויהדות התורה – ובכך מחלישה את המחנה. טובול דחה את התזה הזו על הסף ואמר: "אני לא חושב שגוש הימין קיים, אז ככה שאין לתרסק גוש הימין. המילה 'גוש הימין' לא קיימת, בוא נוריד אותה מהלקסיקון". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות לדבריו, חילוקי הדעות הפנימיים בין המפלגות מוכיחים כי המחנה כבר אינו מקשה אחת. הוא הזכיר אמירות מורכבות מצד בכירים ביהדות התורה לגבי חיבורים פוליטיים עתידיים, וטען כי דווקא הצלחה של 'נועם לישראל' וכניסתה לכנסת תבטיח את הקמתה של ממשלה ימנית יציבה.

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דיון סוער נרשם סביב שאלת מעבר אחוז החסימה. בתגובה לספקות שהציב המגיש לגבי סיכויי המפלגה להיכנס לכנסת, הציג טובול נתונים שלדבריו מעידים על עבודה עמוקה בשטח: "קודם כול, יש לנו 2,000 פעילים כל יום, במצב נתון". בנוסף חשף כי במערכת האלקטור של המפלגה מופיעים כ-210 אלף שמות.

גרודקה הוסיף להקשות ותהה כיצד הנתונים הללו יתורגמו לקולות אמת בקלפיות. טובול השיב כי מדובר ברשימות שעברו תהליכי אימות קפדניים, והדגיש כי גם תחת חישובים שמרניים ומקזזים, המפלגה תצליח לחצות את הרף הנדרש.

כשנשאל כיצד יגיב אם יתברר בליל הבחירות שהמפלגה נותרה בחוץ, נשאר טובול איתן בעמדתו ולא נסוג: "אתה חושב שאין סיכוי, אני בטוח שיש סיכוי!".