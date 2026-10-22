השופט לשעבר על משפט נתניהו: ״אפשר לבטל את כתב האישום״

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

השופט בדימוס עודד מודריק התייחס הבוקר (חמישי) למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעקבות עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, הציג בשיחה עם אבי רצון את הנסיבות שבהן ניתן יהיה לבטל את כתב האישום נגד נתניהו, אם יוכח כי התנהלה נגדו רדיפה פוליטית או אישית מצד גורמי החקירה.

מודריק הסביר כי גם אם יתברר שהחוקרים ביצעו עבירות במסגרת עבודתם, אין פירוש הדבר בהכרח שכתב האישום נגד הנאשם יבוטל. עם זאת, לדבריו, כאשר ניתן להוכיח שהתנהלות החוקרים והיועץ המשפטי לממשלה נבעה ממניעים פוליטיים, אישיים או נקמניים, עשויה לקום לנאשם הגנה משפטית שתאפשר את ביטול האישום. “נניח שיש פשעים של החוקרים, אז צריך להעמיד אותם לדין. מה המשמעות של זה מבחינת המשפט? זה לא לגמרי ברור. בארצות הברית, למשל, במצב דברים כזה ברור, הנאשם מזוכה. אצלנו הכלל הזה לא חל באופן מלא”, אמר מודריק.

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בהמשך דבריו התייחס השופט בדימוס לאפשרות של רדיפה מכוונת מצד גורמי אכיפת החוק, והבהיר כי במקרה כזה עשויה לעמוד לנאשם טענת הגנה מן הצדק.

“הוא כן חל אם אפשר להראות שנעשתה פה פעולת רדיפה פוליטית או אישית או נקמנית מצד החוקרים והיועץ המשפטי לממשלה כלפי הנאשם, שהפלו אותו לרעה על ידי התנהלות דורסנית, אז זה בהחלט מקים בסיס להגנה מן הצדק ואפשר לבטל את כתב האישום - לזכות את הנאשם בעצם”.