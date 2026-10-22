הכוכבת התארסה: "לא חלמתי על טבעת, עד שזה הגיע"

השחקנית נועם לוגסי ("המפקדת", "נעלמים") התארסה לבן זוגה בשנה האחרונה, בר ינקוביץ', וחגגה את הרגע המרגש עם פוסט חשוף ומלא ברגש ברשתות החברתיות. על האירוסין היא הודיעה כבר לפני 5 ימים, אך עת היא משתפת גם כיצד הם הכירו והעלתה תמונה נוספת של הטבעת הנוצצת.

לצד תמונת הטבעת הנוצצת שהביאה עמה גל של איחולים וברכות, שיתפה לוגסי בכנות יוצאת דופן על התהליך האישי והרוחני שעברה עד לרגע הזה: "לא חלמתי על טבעת, עד שבר הגיע.. בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי את הרגע הזה ככה". לוגסי, שעברה בשנים האחרונות תהליך עמוק של התקרבות למסורת ולדת, הוסיפה בהתרגשות: "בעזרת השם שהטבעת הזו – שמסמלת כל כך הרבה עבורי, לא תרד לי מהיד לעולם".

היא גם שיתפה אמש (רביעי) שהכירה את בר באפליקציית הכרויות, דבר שהיא לא האמינה שיקרה לה. כזכור, לפני כחצי שנה חשפה השחקנית לראשונה את הזוגיות עם ינקוביץ', לאחר שבעבר שיתפה בפתיחות על העדפותיה הרומנטיות ועל רצונה למצוא "נשמה זכרית" וחיבור לבורא עולם – משאלה שכעת הפכה למציאות נוצצת במיוחד.