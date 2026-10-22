ברק סרי בתחזית מפתיעה: אלו יהיו תוצאות הבחירות

ברק סרי ( Levy dudy, ויקימדיה )

מתיחות בישורת האחרונה של מערכת הבחירות: ימי ההכרעה המתוחים והתנודות בסקרים הובילו להתערבות יצרית בשידור חי בין מגישי 'רדיו 103FM', איש התקשורת והיועץ ברק סרי ואיש התקשורת וכדורגלן העבר אלי אוחנה, שחלוקים לחלוטין לגבי זהות הגוש שיצליח להשיג רוב בכנסת. במהלך התוכנית הציג אלי אוחנה תחזית אופטימית עבור מחנה הימין והביע ביטחון כי הגוש יצליח להגיע למספר הקסם הנדרש להרכבת ממשלה. "גוש הימין יקבל את הרוב, 61 או 62 מנדטים", קבע אוחנה נחרצות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

עוד באותו נושא הסוקר הבכיר חושף: "הוא נמצא בהתחזקות משמעותית" חדשות סרוגים

מנגד, היועץ האסטרטגי ברק סרי דחה את הערכותיו של אוחנה והציג ניתוח שונה לגמרי של מפת המנדטים. "אף אחד לא יגיע ל-61", הבהיר סרי. לדבריו, יחסי הכוחות בין המחנות יהיו צמודים ואף אחד מהם לא ישיג הכרעה ברורה: "יהיו בסביבות 57-58 מנדטים לגוש השינוי, והרבה פחות מזה – 50 עד 51 מנדטים בלבד – לגוש נתניהו".

בהמשך דבריו התייחס סרי לנתונים ולתחזיות של הסוקר שלמה פילבר, ועקץ את שותפו לשידור בהתייחסות לראש הממשלה: "אל תאמין לפילבר, אפילו ביבי לא מאמין לו".