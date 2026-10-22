הסוקר הבכיר חושף: "הוא נמצא בהתחזקות משמעותית"

( אבי רוקח, פלאש 90 )

מנהל מכון 'לזר מחקרים', ד"ר מנחם לזר, שוחח הבוקר עם המגישים ענת דוידוב וניסים משעל בתוכניתם ברדיו 103fm, והציג ניתוח מעמיק על תמונת הסקרים לקראת יום הבוחר. במוקד שיחתם עמדו המפלגות הקטנות, מעבר אחוז החסימה והתחזקותה של מפלגת 'ביחד'.

ברקע התנודות החדות בסקרים האחרונים התייחס ד"ר לזר לחוסר היציבות סביב המפלגות שנעות על גבול אחוז החסימה: "אתמול היו שני סקרים – באחד מפלגתו של עופר וינטר עברה ובשני לא. שלשום היא לא עברה ואילו 'המילואימניקים-הכלכלית' כן עברו, כך שהכול תלוי במפלגות הקטנות". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות לדבריו, הבוחרים שנמצאים במרחב הציבורי של המפלגות הללו טרם גמרו בדעתם: "אנשים שמתכוונים להצביע למפלגה קטנה מתלבטים על כך עד הסוף. אחוז הצבעה גבוה יקשה עליהן עוד יותר לעבור את אחוז החסימה".

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כשנשאל במהלך הריאיון האם להערכתו הישראלים ימצאו את עצמם בסבב בחירות נוסף, השיב ד"ר לזר כי לפי תמונת המנדטים שמשתקפת כעת לא צפויה הכרעה ברורה. עם זאת, הוא סייג והבהיר כי תרחיש של בחירות חוזרות אינו סביר, מכיוון שאף אחד מהפוליטיקאים במערכת לא ירצה לגרור את המדינה שוב אל הקלפיות.

בהמשך התייחס ד"ר לזר למגמת העלייה והתחזקות מפלגת 'ביחד', והסביר את משמעותה במפת המנדטים הכללית: "יכול מאוד להיות שזה יימשך, אך מדובר בעיקר במשחקים בתוך הגוש – זה כמעט ולא משפיע על המאזן הכללי בין הגושים".