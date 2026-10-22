יאיר לפיד על דבריו של כ"ץ: "מתנה לאויבינו"

יאיר לפיד ( Avshalom Sassoni / Flash90 )

ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, יאיר לפיד, תוקף בחריפות את שר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות הדברים החריפים שהטיח באנשי האופוזיציה על רקע ההתרעות הביטחוניות לקראת יום הבחירות. "ההודעה המופקרת וההיסטרית של שר הביטחון היא מתנה לאויבי ישראל", מסר לפיד בתגובה נחרצת. "שוב ממשלת הכישלון מחפשת תירוצים ואשמים לכישלונות של נתניהו וחבורת הלא-יוצלחים סביבו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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לפיד פיטרט את שורת הנושאים שבהם, לטענתו, כשל הדרג המדיני הנוכחי: "נכשלו במיגור החמאס, נכשלו במיטוט איראן, נכשלו בחיסול חיזבאללה, נכשלו בזירה הבינלאומית – ועכשיו מאשימים את האופוזיציה. איזו פחדנות. איזו הודאה בחוסר יכולתם לנהל את המדינה ולתת ביטחון לאזרחים".

את דבריו חתם לפיד באזהרה מפני המשך כהונת הממשלה וטען כי מדובר בשיקולים פוליטיים בלבד: "בייאושם להינצל מהפסד בבחירות הם הופכים עכשיו את ביטחון מדינת ישראל לקרקס. אם הם יישארו – יהיו עוד 7 באוקטובר, עוד פליי דובאי, עוד התחזקות של איראן".