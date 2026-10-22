אדם ברודי תקף את ישראל - הצופים דורשים להחליפו

סערה בעולם הבידור והקהילה היהודית בארצות הברית: קריאות להחרמת הסדרה המצליחה "רק לא זה" (Nobody Wants This) גוברות ברשת, בעקבות דבריו של כוכב הסדרה, השחקן היהודי-אמריקאי אדם ברודי, שאמר כי ישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה.

אשת התקשורת והשיווק לינדזי פינצ'וק פרסמה אמש (רביעי) סרטון שהפך לויראלי, בו תקפה בחריפות את ברודי ואת שתיקת היוצרים והשחקנים היהודים לצדו. "הדמות הראשית בסדרה אמרה משהו שמנוגד לכל מה שהסדרה מייצגת ולכל סיבה שבגללה הקהילה היהודית חיבקה אותה", כתבה פינצ'וק. "הקולגות שלי ואני, שהננו אזרחים רגילים, מסכנים כל כך הרבה מדי יום כדי לדרוש מאנשים דין וחשבון כשהם אומרים דברים שפוגעים בקהילה היהודית. כולנו צריכים להישפט לפי אותם סטנדרטים".

הפוסט גרר תגובות סוערות, בהן של השחקנית דברה מסינג שכתבה "תודה לך", וכן של כוכבת הסדרה טובה פלדשו. פלדשו הבהירה בתגובה: "אני לא שותקת, יקירתי. הבהרתי את נקודת המבט שלי בצורה מאוד ברורה. אדם ברודי הוא קולגה אהוב ואני מדברת איתו באופן פרטי. תסתכלי באינסטגרם שלי – אני נלחמת באנטישמיות הגלובלית, זה המאבק הגדול".

גולשים רבים הביעו אכזבה עמוקה והודיעו כי לא יצפו בעונה הבאה. "אף אחד לא רוצה את אדם ברודי, הוא צריך להרגיש את זעמנו", כתב אחד המגיבים. אחר הוסיף: "אין לו שום זיקה ליהדות או לישראל, הוא פשוט מגלם יהודי בטלוויזיה כדי לעשות מכה של כסף. לא אוכל לתמוך בו שוב לעולם". ארגון "End Jew Hatred" אף ציין כי פנה אל השחקן בעקבות אמירותיו, אך הוא לא נענה בתגובה.