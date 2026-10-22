5 ימים לבחירות: ועדת הבחירות המרכזית בעדכון לציבור

פגיעות ברשת חברתית (AI) ( (AI) )

במסגרת המאמץ הממשלתי לשמירה על טוהר הבחירות, הותרו לפרסום פרטים על מבצע סיכול נרחב ברשתות החברתיות: שב"כ, יחד עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה וועדת הבחירות המרכזית, הביאו להסרתם של חשבונות רבים ששימשו להפצת השפעה זרה לקראת יום הבוחר. מדוברות שב"כ נמסר כי במסגרת הפעילות המשותפת אותרו מספר פרופילים ברשתות השונות ששימשו כלי לפעילות השפעה פסולה שמקורה בגורמים זרים, במטרה להתערב בתהליך הדמוקרטי הישראלי. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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כחלק מהמאמץ המשולב של גופי הביטחון, האכיפה והבחירות לשמירה על טוהר ההליך, פנו הגופים לפלטפורמות הרלוונטיות והביאו להסרתם המיידית של החשבונות מהרשת.

בשירות הביטחון הכללי הבהירו כי הפעילות בנושא נמשכת ברציפות: "שב"כ, יחד עם כלל הגופים הרלוונטיים, ימשיכו לפעול על מנת לסכל ניסיונות השפעה זרה ולהמשיך להגן על התהליך הדמוקרטי וטוהר הבחירות בישראל".