פרופ' ירון זליכה: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

( Chaim Goldberg / Flash90 )

הכלכלן פרופ' ירון זליכה, הממוקם במקום השני ברשימת מפלגת 'המילואימניקים הכלכלית', מבהיר בריאיון לרדיו 103FM כי אין לרשימה כל כוונה להתפשר על עקרונותיה במשא ומתן הקואליציוני שלאחר הבחירות, גם במחיר של ישיבה מחוץ לממשלה.

אם דרישותיהם לא ייענו באחד מן הגושים, "נשב באופוזיציה", הצהיר זליכה נחרצות. "זה מכובד לשבת באופוזיציה ולהמשיך ולומר את האמת לציבור. האמת היא שאי אפשר לחיות פה. אנשים רוצים לחיות ולא רק לשרוד. אם אנחנו נהיה גדולים וחזקים אז לא תהיה ברירה להקים ממשלה על פי העקרונות שלנו". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בדבריו התייחס זליכה לנתוני הסקרים ואמר כי "ברוב הגדול של הסקרים, למעט ערוץ 24 וערוץ 14, ב-11, 12, 13, מעריב, ישראל היום - בכולם אנחנו עומדים בממוצע על חמישה מנדטים. בסקרים הפנימיים שלנו אנחנו מגרדים את השישה והמנדט השביעי ממתין לנו".

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"אנחנו הולכים להיות הצבעת המחאה הכי גדולה בתולדות המדינה – אנשים הולכים להגיד די", ציין פרופ' זליכה, והוסיף כי "בכוח גדול בכנסת לא יהיה ניתן להקים ממשלה בלעדינו. אני רוצה להפתיע אתכם, הנאמנות הגושית האינפנטילית הזו לא תחזיק אחרי הבחירות. יהיה אפשר להקים ממשלה בלי ערבים ובלי משתמטים".

את התרחיש הפוליטי שלדבריו יתממש חתם בהצגת שלושת תנאי הסף של המפלגה: "אני מאמין שיהיה אפשר להקים ממשלה סביב שלושת העקרונות שלנו – גוש חוסם להשתמטות, אי הכללה של מפלגות ערביות ותיק האוצר בידיי כדי שאני אוריד את יוקר המחיה. סביב שלושת העקרונות שלנו יתגבשו 61 מנדטים. נתניהו כבר הקים ממשלה בלי החרדים".