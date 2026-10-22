הכוכבת הישראלית מגישה תביעה: "הוביל לאיומים על חיי" 

השחקנית והדוגמנית הישראלית שרי גבעתי הגישה תביעת לשון הרע בסך חצי מיליון שקלים לבית משפט השלום בירושלים נגד פרנצ'סקה אלבנזה, השליחה המיוחדת של האו"ם לשטחים הפלסטיניים. התביעה הוגשה בעקבות ציוץ של אלבנזה ברשת X (טוויטר לשעבר), שבו השוותה בין דברים שאמרה גבעתי בריאיון לבין הטיעונים שהציגו בכירים נאצים במשפטי נירנברג להצדקת הרג ילדים בשואה.

לפי כתב התביעה שפורסם בחדשות 12, הציוץ התבסס על סרטון ערוך בן 23 שניות בלבד שהופץ ברשת כרשת שנה לאחר הריאיון המקורי, כשהוא מקוטע, מנותק מהקשרו ומלווה בתרגום חלקי לאנגלית. הפרסום של שליחת האו"ם זכה לחשיפה עצומה של למעלה משני מיליון צפיות ועשרות אלפי שיתופים.

גבעתי טוענת כי אלבנזה סילפה את דבריה, קיבעה בעיני הציבור מצג שווא לפיו היא תומכת בהרג ילדים, וסיכנה באופן ישיר את ביטחונה האישי. בעקבות הפרסום, הוצפה גבעתי בהודעות נאצה ובאיומים על חייה. כמו כן, נטען בתביעה כי הפגיעה השקרית במוניטין שלה מסכנת את המשך עבודתה המקצועית מול גורמים ומותגים בנציגויות בינלאומיות.

"כאימא לילדים אני מזועזעת מההשוואה השקרית", מסרה גבעתי, והדגישה כי לא תשתוק מול ניסיונות להשמיץ אותה ואת ישראל. את גבעתי מייצגת עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין", שמסרה כי מדובר במערכה נגד עלילת דיבה אנטישמית, וכי אלבנזה לא תוכל להסתתר עוד מאחורי חסינותה הדיפלומטית.