מנכ"ל הרבנות לשעבר נפצע קשה מקורת בטון שקרסה

יהודה כהן ( צילום: הרבנות הראשית )

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל היוצא, יהודה כהן, נפצע באורח קשה מאוד לאחר שקורת בטון נפלה עליו במהלך עבודות שיפוצים בבית ילדיו. הוא פונה לבית החולים, שם הוא מאושפז כשהוא מורדם ומונשם.