מנכ"ל הרבנות לשעבר נפצע קשה מקורת בטון שקרסה

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל היוצא, יהודה כהן, נפצע באורח קשה מאוד לאחר שקורת בטון נפלה עליו במהלך עבודות שיפוצים בבית ילדיו. הוא פונה לבית החולים, שם הוא מאושפז כשהוא מורדם ומונשם.
בעקבות הפציעה, הראשון לציון, הרב דוד יוסף, קורא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו ולעורר רחמי שמיים.
בהודעה מטעם לשכת הראשון לציון נמסר: "מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף מבקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של מנכ"ל הרבנות היוצא יהודה רחמים בן חנה, הזקוק לרחמי שמים מרובים".
הציבור נקרא לקרוא פרקי תהילים ולהתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של יהודה רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.