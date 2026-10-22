ישראל כ"ץ: "כל פיגוע יירשם על שמם של לפיד, בנט וגולן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( נטע דבח )

שר הביטחון ישראל כ"ץ יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד ראשי האופוזיציה, ומאשים אותם בפגיעה בהרתעה הישראלית על רקע ההתרעות הביטחוניות לקראת יום הבחירות. בציוץ נוקב שהעלה, התייחס כ"ץ לביקורת שנשמעה מצד יריביו הפוליטיים והבהיר כי האזהרות שנשמעות מצידו ומצד ראש הממשלה מבוססות על מידע מודיעיני ממשי. "כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה", תקף שר הביטחון. לדבריו, חברי האופוזיציה "לא מפסיקים לתקוף את ראש הממשלה ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו להזהיר ולהתריע – על סמך מידע המצוי בידינו – מפני כוונות אויבינו לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים בערב הבחירות או במהלכן כדי להשפיע על תוצאות הבחירות".

עוד באותו נושא יאיר גולן תוקף: "נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש" חדשות סרוגים

שר הביטחון הדגיש את מוכנותן של מערכות הביטחון לקראת כל תרחיש: "צה"ל ערוך מודיעינית ומבצעית לביצוע פעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה בכל הזירות – כדי להרתיע ולהגן על אזרחי ישראל – ואם יידרש יפעל באופן מיידי או בהתאם להחלטות שאנחנו נקבל וננחה אותו. חשוב שאויבינו ידעו שלא ינום ולא יישן שומר ישראל, ושאנחנו מודעים, נחושים וערוכים לכל אפשרות – בלי קשר לשום הליך פוליטי".

בהמשך דבריו דחה כ"ץ על הסף את הטענות לפיהן השיקולים המנחים את הדרג המדיני הם פוליטיים. "כל הביקורת והאמירות המייחסות לנו שיקולים זרים מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם, פוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול", הבהיר שר הביטחון, וחתם בהתחייבות להמשך הפעילות הביטחונית: "ראש הממשלה ואני נמשיך ונעשה את כל מה שיידרש כדי להגן על אזרחי ישראל ולפגוע באויבינו בעוצמה בכל עת ובכל מקום – כפי שעשינו בכל השנים האחרונות".