אלימות, השפלות ומיליונים: תביעת הענק נגד מרגול

ינאי רטפן, מנהלה האישי של הזמרת מרגלית צנעני (מרגול) ב-14 השנים האחרונות, הגיש בתחילת השבוע תביעה בסך 3 מיליון שקלים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. התביעה הוגשה נגד צנעני, בנה אסף וחברת "מרגול הפקות", בטענה כי הועסק בתנאי עבדות, סבל מהשפלות, ואף נחשף להתעללות פיזית ופוטר ללא שימוע.

לפי כתב התביעה, הקשר המקצועי החל ב-2011, בעת שמרגול שהתה במעצר בית בעקבות פרשת הסחיטה באיומים. רטפן טוען כי שיקם את קריירת הזמרת וניהל אותה ללא חוזה כתוב. ב-2021 נדרש לעבוד עימה בבלעדיות, עזב עבודה מקבילה והתלווה אליה לכל פעילות.

כדי להוכיח יחסי עובד-מעביד, מציג רטפן נתונים מתכתובות וואטסאפ המראים עבודה ב-58 שבתות, 104 לילות ו-29 ימי חול המועד, עם זמן מענה חציוני של שתי דקות בלבד. בנוסף, נדרש לשמש כנהגה הפרטי בלפחות 150 אירועים.

בצד הפוגעני, מתאר רטפן שני מקרים בקיץ 2025 שבהם צנעני צעקה עליו ונעצה את ציפורניה בזרועו בזמן שנהג. כמו כן, טען כי נדרש לספק גרסאות שקריות בשמה למפיקים ולקוחות, כולל ביטול הופעה ביום הולדתה של בר רפאלי והתחמקות מביקור פצוע מלחמה בבית החולים שיבא.