צרפת זקוקה לעזרה? ראש השב"כ נפגש עם בכירי המודיעין בפריז

ראש השב"כ דוד זיני ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ראש השב"כ דוד זיני ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, קיים ביום שלישי פגישות עם בכירים במערכת הביטחון הצרפתית בפריז, על רקע גל המחאות וההתפרעויות האלימות שפוקד את המדינה בשבועות האחרונים. כך פורסם אמש (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

על פי הפרסום, ביקורו של זיני בצרפת תוכנן מראש, אולם לנוכח ההתפתחויות האחרונות במדינה, עסקו הפגישות גם בהתמודדות עם איומי טרור ועם אסלאם קיצוני. במהלך הביקור נפגש ראש השב"כ עם בכירים בשני ארגוני המודיעין המרכזיים של צרפת: DGSI, שירות ביטחון הפנים המקביל לשב"כ הישראלי, ו-DGSE, שירות מודיעין החוץ הצרפתי, המקביל למוסד. לפי הדיווח, המפגשים התקיימו במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. עם זאת, לא פורסם כי צרפת הגישה בקשה רשמית לסיוע ישראלי בעקבות המהומות.

עוד באותו נושא אירופה בוערת: צרפת ואיטליה שולחות חיילים לרחובות חדשות סרוגים

צרפת בוערת: מאות אלפים ברחובות ואלפי עצורים

הפגישות מתקיימות באחת התקופות המתוחות שחוותה צרפת בשנים האחרונות, בעקבות גל מחאה שהחל בקרב תלמידי תיכון והתרחב למחאה ארצית על יוקר המחיה, מחירי הדלק והמצב בשירותים הציבוריים.

בשבת האחרונה השתתפו כ-550 אלף בני אדם בהפגנות ברחבי המדינה, על פי נתוני משרד הפנים הצרפתי.

בפריז הוצתו כלי רכב ונרשמו עימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון. במרסיי פרצו מתפרעים לבניין העירייה, בליון הוצת משרד התיירות העירוני, ובלימוז' נגרם נזק כבד לבית העירייה בעקבות שריפה.

לפי דיווחי רויטרס, יותר מ-1,200 בני אדם נעצרו במהלך ההתפרעויות, ולמעלה מ-150 שוטרים נפצעו, על פי הנתונים הראשוניים שנמסרו בסוף השבוע. בהמשך עודכנו נתוני המעצרים כלפי מעלה.

בעקבות האירועים תגברה ממשלת צרפת את פריסת כוחות הביטחון, ובמוקדי ההתפרעויות הוטלו גם הגבלות תנועה ועוצר לילי.