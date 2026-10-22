חבר ימינה לשעבר לאיילת שקד: "תתנערי ממנו"

פעיל הימין שי מימון, לשעבר מועמד ברשימת "ימינה" שהתפטר מהרשימה וסירב להיכנס לכנסת בעקבות הקמת ממשלת השינוי, מפרסם מכתב פתוח ונוקב לשרת המשפטים והפנים לשעבר איילת שקד, שבו הוא קורא לה להתייצב פומבית נגד שותפה הפוליטי לשעבר, נפתלי בנט.

"עברו 'קצת' מים בירדן מאז הפעם האחרונה שדיברנו במסגרת ימינה", פתח מימון את דבריו. "אגש ישירות לעניין: הגיעה שעתך לקחת אחריות, ויש לך הזדמנות – זה עכשיו או לעולם לא. דווקא עכשיו כשאת לא מועמדת, אמירה ברורה שלך תהיה שווה הרבה יותר מאשר אם היית מבקשת שיצביעו לך. מה שתגידי עכשיו, יהיה נטו למען המטרה".

מימון הסביר כי הרקע לפנייתו התקדימית הוא התבטאויות אחרונות של בנט נגד הרפורמה והשינויים במערכת המשפט. לדבריו, בנט יצא נגד כל מה ששקד נלחמה עבורו ובנתה בקדנציה שלה כשרת משפטים: "כדי לקושש עוד כמה קולות ממחנה השמאל, בנט אמר שיבטל את כל הצעדים שנעשו מול מערכת המשפט. הוא בחר לתת לשופטים ולשמאל בלבד לבחור איזה שופטים שהם ירצו, ויבטל את מעט החוקים שהושגו".

במכתבו תקף מימון את היחס לפועלה של שקד במשרד המשפטים: "בנט בעצם אמר לך, איילת, שהכל היה קשקוש. שכל מה שעשית היה לא משמעותי בכלל, ושהקרב שניהלת בגבורה בוועדה לבחירת שופטים היה מיותר וטיפשי. האם זה לא צעד אחד יותר מדי בשבילך? הרי זה היה תפקיד חייך".