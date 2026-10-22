לא טילים ולא מטוסים: הנשק החדש של ארה"ב נגד סין

נשיא ארה"ב ונשיא סין ( שאטרסטוק )

ארצות הברית מקדמת תוכנית מודיעינית חדשה שנועדה לפגוע ביכולתה של סין להשיג יתרון כלכלי וטכנולוגי על פני וושינגטון. כך דווח הלילה (חמישי) ב"וושינגטון פוסט", מפי גורמים המעורים בתוכניות משרד ההגנה האמריקני.

על פי הפרסום, בפנטגון פועלים להקמת מערך ריגול כלכלי, שיתמקד באיסוף מידע מתוך מגזרים עסקיים ותעשייתיים בעלי חשיבות אסטרטגית. התוכנית צפויה להתמקד בסין, אך עשויה להיות מופנית גם כלפי מדינות נוספות המוגדרות כיריבות של ארצות הברית. במסגרת המהלך נשקלת הפעלת סוכנים ומקורות מודיעיניים בתוך חברות ותעשיות רגישות, במטרה לזהות ניסיונות של בייג'ינג להשיג טכנולוגיות מתקדמות, לעקוב אחר פעילותה ולסכל מהלכים שעלולים לפגוע ביתרון האמריקני. החשש בתוך קהילת המודיעין אלא שהתוכנית מעוררת מחלוקת גם בתוך מערכת הביטחון האמריקנית. גורמים ביטחוניים ששוחחו עם ה"וושינגטון פוסט" הביעו ספקות באשר ליכולתו של הפנטגון להפעיל מערך מודיעין אנושי מורכב בהיקף המתוכנן. עיקר החשש נוגע לשימוש בסוכנים הפועלים תחת כיסוי אזרחי, תחום שבו לסוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, ניסיון ומעמד מרכזיים. לפי הדיווח, גורמים בקהילת המודיעין מצביעים על קשיים שהתגלו בעבר בפעילות מודיעין אנושי של משרד ההגנה, וחוששים כי הרחבת הפעילות לתחום הכלכלי עלולה ליצור סיכונים מבצעיים ומחלוקות בין גופי המודיעין. למרות ההסתייגויות, המאבק על העליונות הטכנולוגית והכלכלית מול סין נחשב לאחד הנושאים המרכזיים בסדר העדיפויות של הפנטגון.

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החשש האמריקני: סין תגיע לסודות ה-F-35

הדיווח מגיע על רקע חששות נוספים במערכת הביטחון האמריקנית מפני ניסיונות סיניים להשיג טכנולוגיות צבאיות רגישות.

בחודש שעבר דווח ב"ניו יורק טיימס" כי גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית הזהירו מפני האפשרות שסין תשיג גישה למערכות מתקדמות של מטוס הקרב החמקן F-35, במסגרת עסקת נשק הנבחנת בין ארצות הברית לסעודיה.

לפי אותו פרסום, מסמכי מודיעין פנימיים הצביעו על חשש כי בייג'ינג תנסה להשיג מידע על מערכות המכ"ם, החיישנים והמעקב של המטוס באמצעות פעילות ריגול בסעודיה.

בין היתר הועלו חששות הנוגעים לשיתוף הפעולה הביטחוני בין ריאד לבייג'ינג, לנוכחות אפשרית של אנשי צבא סינים בבסיסים סעודיים ולשימוש בציוד תקשורת של החברות הסיניות וואווי ו-ZTE במתקנים ביטחוניים בממלכה.

עם זאת, מדובר בהערכת סיכון מודיעינית, ולא במידע המוכיח כי סין כבר הצליחה להשיג את הטכנולוגיות הללו.