אחרי 970 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

( אלבום פרטי )

מטה המאבק למען היימנוט קסאו מודיע כי מאהל המחאה של המשפחה בירושלים יישאר על עומדו לפחות עד ל-29 באוקטובר, תוך המשך הדרישה הנחרצת לחקירה מקיפה וראויה של תיק ההיעלמות. משפחת קסאו שוהה בכיכר שמעון אגרנט בירושלים החל מה-23 בספטמבר – תחילה בסוכה במהלך ימי החג וכעת במאהל מאבק. כעת מציינים 970 ימים מאז חטיפתה והיעלמותה של היימנוט, כאשר בפי המשפחה קריאה ברורה: "ילדות קטנות לא סתם נעלמות".

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במרכז מאבקה של המשפחה עומדת הדרישה להעביר את תיק החקירה לאחריות שירות הביטחון הכללי (שב"כ). לאחר שבשבוע שעבר נפגשו בני המשפחה עם ראש השב"כ, הם ממתינים כעת לפגישות נוספות שביקשו לקיים עם היועצת המשפטית לממשלה ועם ראש הממשלה, במטרה לקבל הנחייה מדרג מדיני שתוביל לטיפול ראוי ועמוק בתיק.

ממטה המאבק נמסר כי בשבועות האחרונים הגיעו אלפי אזרחים מכל רחבי הארץ לבקר בסוכה ובמאהל, כדי להקשיב, לחבק, להתפלל ולחזק את המשפחה בשעתה הקשה. משפחת קסאו מזמינה את הציבור הרחב להמשיך להגיע, לבקר ולתמוך במאבק להחזרת היימנוט.