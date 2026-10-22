תאונה קשה סמוך לשריגים: מיניבוס התהפך, 9 בני אדם נפצעו

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תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (חמישי) בכביש 353, סמוך ליישוב שריגים, לאחר שמיניבוס התהפך על צידו. תשעה בני אדם נפצעו בתאונה, בהם אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני.

בשעה 06:03 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על התהפכות המיניבוס. למקום הוזעקו צוותי חובשים ופראמדיקים, שהעניקו טיפול רפואי לנפגעים. בין הפצועים גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה ונזקק להרדמה ולהנשמה, צעיר בן 18 שנפגע באורח בינוני וסובל מחבלה רב-מערכתית, ושבעה בני אדם נוספים שנפצעו באורח קל. כלל הפצועים פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי.

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"ראינו את המיניבוס הפוך על צידו"

חובש רפואת חירום במד"א, יוסף הורביץ, סיפר על המראות בזירת התאונה:

"קיבלנו דיווח על תאונה עצמית של מיניבוס. כשהגענו למקום ראינו את המיניבוס הפוך על צידו ואת כל הנוסעים בסמוך אליו, כל הפצועים היו בהכרה מלאה".

לדבריו, הצוותים החלו מיד בבדיקת מצבם של הנפגעים ובמתן טיפול רפואי בהתאם לחומרת הפציעות.

הורביץ הוסיף כי הפצוע קשה הורדם והונשם, בעוד שלצעיר שנפצע באורח בינוני הוענק טיפול שכלל חבישות וקיבועים. צוותים נוספים טיפלו בשבעת הפצועים קל.

נסיבות התאונה טרם התבררו.