שלושה ימים של אש: תוכנית התקיפה הדרמטית נגד איראן נחשפת

חיל האוויר האמריקני. ארכיון ( שאטרסטוק )

צבאות שתי המדינות - ישראל וארה"ב הכינו תוכניות מבצעיות מפורטות לחידוש התקיפות ברפובליקה האסלאמית לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו ב-3 בנובמבר.

כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ב"ניו יורק טיימס", בהסתמך על גורמים אמריקניים ומקורות המעורים בדיונים. על פי הפרסום, אחת האפשרויות הנבחנות היא מערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית, שבמסגרתה יותקפו יעדים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית, למערכי הטילים והכטב"מים ולתשתיות נוספות. למרות ההתקדמות בתכנון, גורמים אמריקניים הדגישו כי הנשיא דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה לצאת למבצע. תוכנית למתקפה של שלושה ימים לפי הדיווח, חלק מהגורמים האמריקניים מעריכים כי מתקפה מרוכזת שתימשך כשלושה ימים עשויה להסב לאיראן נזק כלכלי משמעותי, ובכך להגביר את הלחץ עליה להגיע להסכמות במשא ומתן. עם זאת, בתוך הממשל קיימות גם הסתייגויות מתקיפת מתקני נפט ובתי זיקוק. על פי המקורות, טראמפ מעוניין להימנע מפגיעה שעלולה להוביל לעלייה נוספת במחירי הדלק והאנרגיה. במסגרת ההיערכות הצבאית דווח כי ישראל וארצות הברית הגבירו את האימונים ואת הפעילות האווירית באזור, לרבות טיסות מעל עיראק המדמות נתיבי תקיפה אפשריים לעבר איראן. ב"ניו יורק טיימס" צוין כי פריסת הכוחות האמריקניים, הכוללת בין היתר נושאות מטוסים, מטוסי קרב, נחתים וכוחות מיוחדים, צפויה להימשך עד תחילת נובמבר. עוד דווח כי בצבא האמריקני מעדיפים לבצע תקיפות בשעות החשיכה, שיתארכו באיראן במהלך החודש הבא.

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גם בטהראן נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה. על פי הדיווח, גורמים איראניים מודעים לתוכניות הצבאיות של ישראל וארצות הברית ופועלים לגיבוש אפשרויות תגובה חדשות.

בין היעדים שהוזכרו באיומים האיראניים נמצאים מרכזי נתונים, תשתיות תקשורת וכבלי אינטרנט תת-ימיים.

בנוסף, גורמים באיראן מעלים אפשרות לפגיעה במתקני אנרגיה במדינות האזור, בניסיון לגרום לזינוק במחירי הנפט ולהפעיל לחץ כלכלי על ארצות הברית.

הפרשן האיראני פיימאן סאלחי העריך כי במקרה של תקיפה, איראן עשויה לפגוע בבתי זיקוק מרכזיים בסעודיה, ובהם מתקנים של חברת הנפט ארמקו.

לדבריו, פגיעה באספקת האנרגיה העולמית עשויה להפוך לכלי לחץ משמעותי על ממשל טראמפ, בשל השפעת מחירי הדלק על הציבור האמריקני.

אחד היעדים האפשריים שהוזכרו בדיווח הוא האתר הגרעיני האיראני המכונה "הר המכוש", שלפי פרסומים שונים ממוקם בעומק רב מתחת לפני הקרקע.

בשבוע שעבר התייחס טראמפ לאפשרות של שימוש בפצצה האמריקנית המכונה "אם כל הפצצות" נגד האתר.