נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון ( Thanhliemnguyen\שאטרסטוק )

ארצות הברית מבצעת בימים אלה פינוי חלקי של עובדי שגרירויות ובני משפחותיהם ממספר מדינות במזרח התיכון, על רקע חששות מהסלמה אזורית. על פי גורמים אמריקאים שנמסרו לסוכנות הידיעות רויטרס, המהלך כולל מדינות מפתח באזור המפרץ.

רשימת המדינות בהן קיבלו משפחות עובדי השגרירות הודעה לעזוב כוללת את ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטאר ובחריין הקרובות לאיראן. אך הוראת הפינוי הגיעה גם לירדן שנמצאת במעגל שלישי . המהלך מתבצע בשקט יחסי, אך משקף את רמת החשש הגוברת בוושינגטון מפני התפתחויות ביטחוניות באזור. הפינוי מתבצע על רקע תגבור צבאי אמריקאני חסר תקדים באזור. כפי שדיווחנו בסרוגים, ארה"ב מפרסת במרחב שלוש נושאות מטוסים וכוח של עשרת אלפים חיילים, במסגרת היערכות שלא נראתה כמותה מתחילת המלחמה. נושאת המטוסים יו.אס.אס. תיאודור רוזוולט צפויה להצטרף בקרוב לנושאת המטוסים יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פועלת במרחב, ולנושאת המטוסים ג'ורג' אייץ' דבליו בוש שעושה את דרכה חזרה לאזור. התגבור הצבאי המאסיבי מעיד על רצינות ההיערכות האמריקאית למגוון תרחישים.

נושאות המטוסים סביב איראן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

המהלך הדיפלומטי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד. לפי הערכות במערכת הביטחון הישראלית, קיימת אפשרות ממשית לחידוש לחימה פעילה מול איראן כבר בשבועות הקרובים, אף לפני בחירות האמצע בארצות הברית.

גורמים בטהראן עצמם מעריכים, על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, כי ישראל וארה"ב עומדות לחזור ללחימה. המשטר האיראני מצביע על שורה של אינדיקציות, כולל שינוע הציוד הלחימה העצום של צבא ארה"ב לאזור והגברת טיסות ישראליות מעל שמי סוריה ועיראק.

פינוי הדיפלומטים והיערכות הכוחות האמריקאים מצטרפים לתמונה מורכבת של מתיחות גוברת באזור, כאשר כל הצדדים נערכים לאפשרות של הסלמה משמעותית בזירה האזורית.