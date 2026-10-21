קבר אלעזר הכהן שופץ - יוסי דגן: "האור ינצח את החושך!"

מענה מהיר וברור להשחתה: שעות לאחר שערבים הציתו את קבר אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון, הגיע הלילה ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, יחד עם מנהלת המקומות הקדושים של המועצה ולוחמי צה"ל כדי לשפץ ולתקן את הנזק שנגרם לציון הקדוש. במהלך העבודות בלילה, המתנדבים וראש המועצה סיידו וצבעו את הקבר כדי למחוק את פגעי ההצתה.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר: "אנחנו נמצאים כאן, במקום הקדוש הזה בלב השומרון, לא כאנשים פרטיים אלא כשליחים של כל עם ישראל, שליחים של מדינת ישראל. תודה רבה לחטיבת שומרון, לפיקוד מרכז, לאוגדת איו"ש, לגדוד 8208 היקרים, שנמצאים איתנו כאן. אנחנו מתקנים את החרפה הזו".

דגן הוסיף: "האויבים התנהגו כמו דאעש פעם אחרי פעם, ואנחנו כאן כדי לגולל את החרפה הזו ולתקן אותה. כל אדם נאור בעולם הזה, לא רק יהודי, צריך להזדעזע מהמעשה השפל הזה של השחתה של מקום קדוש כזה, של קבר קדוש כזה. אלה האויבים שלנו. הם בוחרים בחושך, הם בוחרים לשרוף, אנחנו בוחרים באור. אנחנו בוחרים בחיים. האור תמיד ינצח את החושך. אנחנו נתקן את הדבר הזה, אנחנו נעשה תיקון גדול גם בהתיישבות, גם בחיזוק הערכים של כולנו, והטוב תמיד ינצח. תודה רבה למנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים בשומרון, לצה"ל ולכל המתנדבים היקרים".

פעולות השיפוץ הליליות נועדו להעביר מסר חד משמעי של אחיזה בקרקע ושמירה על נכסי המורשת והקודש של עם ישראל ביהודה ושומרון, גם אל מול ניסיונות הפגיעה והטרור.