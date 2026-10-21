סקר מנדטים: גוש הימין בשפל; וינטר לא עובר

ששה ימים לפני הבחירות, סקר מנדטים של המדד בחדשות 13 מעלה כי גוש הקואליציה מקבל 49 מנדטים בלבד.

על פי הסקר, הליכוד עם 19 מנדטים, מנדט אחד יותר מהשבוע שעבר, יהדות התורה עם 8 וש"ס עם 7, כמו גם עוצמה יהודית של בן גביר. סמוטריץ' ופייגלין הפתיעו עם 8 מנדטים, הכי גבוה שקיבלו אי פעם. אלא שבסך הכל מדובר כאמור על 49 מנדטים בלבד, רחוק מאוד מאפשרות להקמת קואליציה.

בשמאל - איזנקוט עם 20, בנט ולפיד עם 14, הדמוקרטים עם 10 וישראל ביתנו עם 8 משלימים גוש של 52 מנדטים.

הנדל וזליכה עם 4 מנדטים נמצאים באמצע, וגם איתם איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי הערבים או הימין. עופר וינטר לא עובר גם בסקר הזה.

המפלגות הערביות עולות ל-15 מנדטים עם 9 של חד"ש-תע"ל-בל"ד ו-6 של רע"ם.