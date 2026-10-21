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סקר מנדטים: גוש הימין בשפל; וינטר לא עובר

ששה ימים לפני הבחירות, סקר חדשות 13 נותן 49 מנדטים לגוש הימין; נתניהו התחזק במעט, סמוטריץ' מזנק, אבל וינטר לא עובר ונראה שהימין בדרך לאופוזיציה

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המפה הפוליטית נרקמת (חיים גולדברג/פלאש90/ יונתן זינדל/פלאש90)

ששה ימים לפני הבחירות, סקר מנדטים של המדד בחדשות 13 מעלה כי גוש הקואליציה מקבל 49 מנדטים בלבד.

על פי הסקר, הליכוד עם 19 מנדטים, מנדט אחד יותר מהשבוע שעבר, יהדות התורה עם 8 וש"ס עם 7, כמו גם עוצמה יהודית של בן גביר. סמוטריץ' ופייגלין הפתיעו עם 8 מנדטים, הכי גבוה שקיבלו אי פעם. אלא שבסך הכל מדובר כאמור על 49 מנדטים בלבד, רחוק מאוד מאפשרות להקמת קואליציה.

בשמאל - איזנקוט עם 20, בנט ולפיד עם 14, הדמוקרטים עם 10 וישראל ביתנו עם 8 משלימים גוש של 52 מנדטים.

הנדל וזליכה עם 4 מנדטים נמצאים באמצע, וגם איתם איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי הערבים או הימין. עופר וינטר לא עובר גם בסקר הזה.

המפלגות הערביות עולות ל-15 מנדטים עם 9 של חד"ש-תע"ל-בל"ד ו-6 של רע"ם.

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בסקר של חדשות 12 שערך מנו גבע והתפרסם הערב התוצאות קצת יותר צמודות:

בגוש הימין - הליכוד עם 19 מנדטים, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7 כמו עוצמה יהודית, הציונות הדתית וזהות עם 6 ועופר וינטר כן עובר עם 4. בסך הכל גוש הימין עומד על 51 מנדטים.

בשמאל, איזנקוט עם 23, ביחד עם 15, הדמוקרטים עם 9 וישראל ביתנו עם 8 משלמים גוש שמאל של 55 מנדטים.

המפלגות הערביות עם 9 למשותפת ועוד 5 לרע"ם ובסך הכל 14 מנדטים.

הנדל וזליכה לא עוברים את אחוז החסימה.
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