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חדשות בעולם

על סף מלחמה: עשרות מטוסי קרב ישראלים המריאו לאיראן

גורמים אמריקאים חושפים כי במהלך הימים האחרונים ביצעה ישראל 'תקיפה מדומה' באיראן, שכללה הפעלת עשרות מטוסי קרב ותדלוק על גבול איראן המערבי

1 תגובות
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חיל האוויר הישראלי (Ofer Zidon/Flash90)

גורמים בכירים במערכת הביטחון האמריקאית מאשרים בפני גורמים בתקשורת הבינלאומית דיווחים שהיו לא מאומתים עד כה, וחושפים סדרי גודל עצומים של הכנות למלחמה.

על פי גורמים אמריקאים בכירים, באחד הלילות האחרונים המריאו מבסיסי חיל האוויר בישראל עשרות רבות של מטוסי קרב חמושים, יחד עם מטוסי תדלוק, לוחמה אווירית וכלים נוספים וביצעו יעף תקיפות מדומה בסדר גודל עצום על גבולה המערבי של איראן.

המטוסים טסו מעל סוריה ועיראק לגבול איראן במבצע בסדרי גודל משמעותיים, שדימו תקיפות נחרבות על גבולה המערבי של איראן. ישראל הודיעה לבית הלבן לפני ביצוע המהלך ותיארה אותו כתרגול והפגנת כוח מול איראן לקראת הבחירות.
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יוסי
לפני 8 דקות

הוא לא יוותר,אם לא יכניס אותנו מלחמה עם איראן הוא יצא מדעתו לגמרי, מזל שהבוס שלו עצר אותו.
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