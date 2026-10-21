פרובוקציה מכוונת: מועמד לקונגרס בארה"ב נעצר ביו"ש

אירוע המעצר התרחש במהלך חיכוך בשטח, שבו נכחו פעילים נוספים. לאחר שחרורו, פרסם לאנדר הודעה רשמית שבה תקף בחריפות את כוחות הביטחון ואת ישראל.

"שוחררתי ממעצר צה"ל עם "אזהרה", כנראה בגלל הפרופיל הציבורי שלי (אמרתי להם שאני אפילו לא חבר קונגרס עדיין, רק מועמד) , עשרות רבנים ומשתתפים שקטפו זיתים איתי עדיין במעצר. על קטיף זיתים. כולם צריכים להשתחרר מיד".

הוא המשיך ותקף את ישראל: "הפלסטינים מתמודדים עם תוצאות גרועות בהרבה בכל יום. מעצרים אלה על ידי צה"ל הם ניסיון נוסף לערער את זכותם של הפלסטינים לקטוף את מטעי הזיתים שלהם, לנסוע בכבישים שלהם, ולחיות בבתיהם. עוד אלמנט אחד בהסלמה של טיהור אתני ממומן על ידי המדינה".

לאדנר הוא מועמד שמאל קיצוני מניו-יורק, מקורב לזוהראן ממדאני ראש העיר האיסלאמיסט ומבקר חריף של ישראל למרות היותו יהודי. במהלך ביקר במסגד תיאר לאנדר את הלחימה בעזה כרצח עם ואף הגדיל וטען שגם הלחימה של ישראל בלבנון היא בעצמה רצח עם.

הגעתם של גורמים זרים אל אזורי יהודה ושומרון בניסיון ליצור חיכוך ופרובוקציה איננה דבר חדש, אך היא התגברה בתקופה האחרונה והפכה למהלך פוליטי יעיל בשמאל האמריקאי.