וינטר לא פורש: "לא באנו בשביל ג׳וב, כפי שהורגלתם"

אחרי שלייטנר ממפלגת 'הציבור החרדי' הודיע שהוא לא פורש, גם יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר מפרסם הערב הצהרה דומה.

על וינטר מופעל מכבש לחצים מצד ראש הממשלה נתניהו ויו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' שאפילו הציע לו את תפקיד השר על חשבון מכסת הציונות הדתית אם יפרוש.

בתגובה לדברים, פרסם הערב וינטר הצהרה בה אמר בין השאר: "נכנסנו למגרש הפוליטי כדי להציע אלטרנטיבה מנהיגותית לציבור ימני עצום שלא מוכן לקבל שיש לו רק שתי אופציות. מפלגות שקוראות לעצמן ימין ומחרימות את הימין. או מפלגות הקואליציה היוצאת שנכנעות פעם אחר פעם, לאינטרסים של העסקנות והקומבינות ופוגעים בציבור הרחב.

מרגע שאמרנו שמגיע לנו יותר - למשרתים, לצעירים, ללוחמים, לפריפריה, הופנתה נגדנו אש מכוערת ובלתי נתפסת - בעיקר מתוך המחנה שלנו.

פולסא דנורא על אם שכולה

הטרדות של מועמדים וילדיהם, שליחת חוקרים פרטיים, פולסה דנורא על אם שכולה מהמלחמה, לחצים על רבנים, שקרים פסולים - פשוט לא להאמין. כאילו הכל כשר. הפוליטיקה של האתמול. זאת שממנה אנשים בורחים ובגללה אנשים טובים ונקיים מתרחקים מהשדה הפוליטי. לא נכנע לזה!

סמוטריץ' שיקר; לא באתי בשביל הג'וב

שמעתי את סמוטריץ׳ שאמר בעבר, באמירת שקר, שהוא הציע לי את המקום הראשון במפלגתו, מציע לי הערב תפקיד אחר, בממשלה שבכלל עוד לא קמה.

חברים - התבלבלתם. לא באנו בשביל ג׳וב, כפי שהורגלתם. באנו כדי לשנות. באנו להוביל דרך. באנו לשרת את המשרתים ולא לתת יד להמשך העסקונה וחלוקת התפקידים.

את הטענות של נתניהו לפיהן הוא יחבור לאיזנקוט בממשלת שמאל דחה וינטר "מהיום הראשון אמרתי - אנחנו במחנה הימין. לא שיניתי את עמדותיי ב-34 שנות שירותי בצה"ל ואין לי כוונה לשנות אותן היום - גם אם פגעו בי ברמה האישית אין לי דרך אחרת. אבל גם הייתי מאוד מאוד ברור - לא יהיה פה צ׳ק פתוח. אמרתי כן ואמרתי אבל. יתנו- יקבלו, לא יתנו- לא יקבלו.

יתנו חוק מעמד משרת שדואג ללוחמים ושמשנה את סדר העדיפויות במדינה- יקבלו. לא יתנו - לא יקבלו. יתנו להוביל להכרעה והגירה מרצון בעזה - יקבלו. לא יתנו לא יקבלו. פשוט מאוד.

אנחנו אנשי אמת. לא ניקח את הקולות שלנו ונקים ממשלה עם יאיר גולן, זה לעולם לא יקרה. כשאנחנו חזקים, אין ממשלה של גולן עבאס. כשאנחנו חזקים לא תהיה ממשלה של נתניהו שתלוי בגולדקנופף ובעסקנים. כשאנחנו חזקים זה הסיכוי היחיד להקים כאן ממשלת ימין רחבה, ימין משרת, ימין שמכריע את האויבים ולא את האחים שלו".