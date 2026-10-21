עמית סגל חושף: המהלך הדרמטי שעלול להפיל את נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

הפרשן הפוליטי עמית סגל כתב הערב (רביעי) ב”ישראל היום” מהלך פוליטי דרמטי שמתכנן יו”ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לקדם לאחר הבחירות, ועשוי למנוע מראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב ממשלה, גם אם יצליח להשיג רוב בכנסת. אלא שלפי סגל, מאחורי הקלעים ישנם בכירים בגוש השינוי שחוששים מאוד מהתוכנית ומהשלכותיה.

על פי הפרסום, ליברמן מתכוון להעלות כבר בשבוע הראשון של הכנסת הבאה את “חוק הנאשם”, שמטרתו למנוע מאדם שהוגש נגדו כתב אישום פלילי לקבל מנשיא המדינה את המנדט להרכבת הממשלה. סגל מעריך כי ליברמן עשוי אף להתנות את תמיכתו במועמד מטעם גוש השינוי לתפקיד יושב ראש הכנסת בתמיכת יתר המפלגות בחוק. לפי הדיווח, השם שעולה כמועמדת אפשרית לתפקיד הוא אורית פרקש-הכהן. אלא שהפרט המשמעותי ביותר בתוכנית נוגע דווקא לאופן שבו החוק אמור לפעול. בניגוד לאפשרות של פסילת נתניהו מהתמודדות לכנסת, המהלך המתוכנן לא יאסור עליו להתמודד בבחירות, אלא ימנע ממנו לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. לפי סגל, כדי להגדיל את הסיכויים שהחוק יעמוד במבחן בג”ץ, מתוכנן כי הוא יחול רק החל מהכנסת ה-27, ולא בכנסת שתיבחר בבחירות הקרובות. המשמעות היא שהכנסת הבאה תוכל לחוקק את החוק, אך תחולתו תידחה למערכת הבחירות שלאחר מכן. בתרחיש כזה, גם אם נתניהו יצליח להשיג רוב בבחירות לכנסת ה-27, הוא עלול להיתקל במחסום משפטי שימנע ממנו להרכיב ממשלה. גם ניסיון לשנות את החוק לאחר הבחירות עשוי לעורר קשיים, בין היתר לנוכח פסיקת בג”ץ בעניין חוק הנבצרות, שבה נקבע כי תחולתו תידחה לכנסת הבאה. אולם לצד התוכנית, סגל חושף כי בתוך גוש השינוי עצמו קיימת התנגדות משמעותית למהלך. לדבריו, בכירים בגוש מביעים בחדרים סגורים חשש שהחקיקה תוביל לעימות ציבורי חריף במיוחד.

( יונתן זינדל / פלאש90 )

על פי הפרסום, אותם בכירים חוששים שהמהלך יביא את ישראל למצב של “מלחמת אזרחים קרה”, וייצור התנגשות חזיתית שעלולה לפגוע קשות במעמדו של בית המשפט העליון.

למרות החששות, סגל מעריך כי לאותם בכירים יהיה קשה להתייצב בפומבי נגד החקיקה, גם אם הם מסתייגים ממנה בשיחות סגורות.

עם זאת, קיימת אפשרות שהתוכנית כלל לא תצא לפועל. לפי סגל, אם נשיא המדינה יעניק לנתניהו את המנדט הראשון להרכבת הממשלה, ראשות הוועדה המסדרת תהיה בידי הליכוד למשך שישה שבועות. גם אם נתניהו ייכשל בניסיון להרכיב ממשלה, לגוש השינוי יישארו ארבעה שבועות בלבד לקידום שינוי משמעותי בחוק יסוד.

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במצב כזה, עשויה להתעורר מחלוקת משפטית נוספת סביב הליך החקיקה, שתגיע לפתחו של בג”ץ.

כך, לפי התרחיש שמציג סגל, גוש השינוי עשוי למצוא את עצמו בפני דילמה מורכבת: לקדם חוק שנועד לךלמנוע מנתניהו לחזור לראשות הממשלה, אך להסתכן בעימות משפטי וציבורי חריף, או לוותר על המהלך למרות ההתנגדות המשותפת להמשך שלטונו