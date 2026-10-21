הכנה לתקיפה? מסוקי צה"ל תועדו בטיסות ריגול בשטח סוריה

( (צילום: אייל מרגולין, פלאש 90) )

תיעוד חריג שצולם על ידי מקומיים בדרום סוריה תפס את מה שמתואר כ"טיסות ריגול" של חיל האוויר בסוריה, תושבי היישובים בדרום סוריה מספרים על עלייה משמעותית בתדירות הטיסות לאורך השבועות האחרונים, וחשש גובר מפעולה צבאית ישראלית-דרוזית בדרום המדינה.

מסוקי קרב של חיל האוויר תועדו סורקים את המרחבים הדרומיים של סוריה, במה שמקומיים מתארים כ'טיסות ריגול'. על פי תושבי הכפרים, חיל האוויר מבצע טיסות של כלי טיס מסוגים שונים, ביניהם גם מסוקים וכלים לא מאוישים כחלק מפעולות איסוף מודיעין. המסוקים תועדו טסים בגובה נמוך באופן חריג, ואף תועדו מפעילים נורים ואמצעי הגנה במהלך הטיסה בשטח המדינה.

על פי המקומיים תדירות הטיסות עלתה משמעותית בימים האחרונים, כאשר הם מצביעים על חשש ממשי מהתחמשות המיליציות הדרוזיות באזור. התיעוד הגיע מאזור 'המשלוש' האסטרטגי של דרום סוריה בין דרעא, כפרי דמשק הדרום-מערביים וקונייטרה ומרחב הר הדרוזים השולט על השטח.

התיעודים החדשים מגיעים בנוסף לשורה של דיווחים על חששות אמיתיים בסוריה מהאפשרות שישראל מכינה הפתעה צבאית בשילוב עם הדרוזים בא-סווידא, ייתכן בניסיון לבסס אוטונומיה דרוזית שולטת בדרום המדינה.