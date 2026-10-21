זעזוע בשומרון: קבר אלעזר הכהן הוצת על ידי ערבים

קבר אלעזר הכהן ( צילום: Yaakov Nahomi/Flash90. **YATED NEEMAN & KIKAR SHABAT OUT** )

קבר אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון הוצת היום (רביעי) בידי ערבים, כך נמסר ממועצת שומרון. בעקבות ההצתה גינה ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, את המעשה בחריפות, השווה את התנהלות האחראים לארגון הטרור דאעש וקרא לממשלה, לצה"ל ולמערכת הביטחון לפעול בנחישות נגד מבצעי ההצתה.

"זה אירוע חמור מאוד. הם מתנהגים פעם אחר פעם כמו דאעש", אמר דגן בהתייחסו להצתת הקבר, והבהיר כי מבחינתו אין להסתפק בשיקום הנזקים שנגרמו למקום. "אני מצפה מהממשלה, מצה"ל וממערכת הביטחון לתגובה נחושה מאוד. לא מספיק לתקן את הנזק, ואנחנו גם נפעל כדי לתקן את המקום הקדוש. נדרשת גם פעולה ביטחונית נחושה נגד האחראים למעשה", הוסיף ראש מועצת שומרון.

דגן הדגיש בדבריו כי לצד הדרישה לפעולה נגד האחראים להצתה, המועצה תפעל לתיקון המקום הקדוש שנפגע. עם זאת, הוא הבהיר כי שיקום המקום לבדו אינו מהווה מבחינתו מענה מספק למעשה.

בהמשך דבריו התייחס דגן לאחריותם של כוחות הביטחון לטיפול באירוע, והדגיש כי רק הגורמים המוסמכים רשאים להפעיל כוח.

"אנחנו נותנים אמון בצה"ל ומצפים מצה"ל וממערכת הביטחון לעשות את העבודה", אמר דגן, והוסיף: "רק צה"ל ומערכת הביטחון מוסמכים להפעיל כוח".

ראש המועצה ביקש להעביר מסר של תמיכה בכוחות הביטחון, לצד ציפייה לפעולה נגד המעורבים בהצתה.

"תושבי השומרון מחזקים את כוחות הביטחון, סומכים עליהם ומצפים לתגובה נחושה", אמר.

בדבריו חזר דגן על שתי הדרישות המרכזיות בעקבות האירוע: תיקון הנזק שנגרם לקבר אלעזר הכהן ופעולה ביטחונית נגד האחראים. הוא הביע אמון בצה"ל ובמערכת הביטחון והדגיש כי הטיפול במבצעי המעשה צריך להתבצע בידי הכוחות המוסמכים לכך.