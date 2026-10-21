לייטנר לא פורש: "לא ניתן לשיטה הישנה והמושחתת לנצח"

שבוע לפני הבחירות. יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', מוטי לייטנר הודיע הערב כי הוא לא פורש. אחרי פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, בה קיבל הצעות. אבל המפלגות החרדיות, טירפדו כל בקשה שלו.

"אני עומד כאן היום בשם רבבות מבני הציבור החרדי שלא זוכים כיום לייצוג. עשרות אלפים הסובלים ממונופולים פוליטיים אלימים, הפועלים לשימור כוחם, רמיסת כל אפשרות לחיים בכבוד, כחרדים, בגאון ובקומה זקופה.

בימים האחרונים אני נתון ללחצים כבדים מאוד לפרוש עם תנועת 'הציבור החרדי' מהריצה לכנסת, בין היתר, פנה אליי גם ראש הממשלה וביקש שאפגש איתו.

מתוך כבוד גדול והערכה רבה לראש הממשלה, נפגשתי איתו ארוכות ושמעתי את הצעתו. במקביל, ראשי יהדות התורה וש״ס ושלוחיהם משגרים איומים קשים נגדנו, הם לא בוחלים בדבר.

מערכות חזקות, עתירי כוח, ומשומנות. מונופול עצום של כח משחית - סימנו את ראשיהם של עשרות אלפי החרדים התומכים בתנועת 'הציבור החרדי' ולמרות כוחם הרב - הם מפחדים.

הם מפחדים, כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה.

הרעיון של מפלגת "הציבור החרדי" גדול יותר ממני, ובוודאי חשוב מכל תפקיד וג'וב. אני עומד פה כשליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול. אותם אי אפשר לקנות.

אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו. ראשי המונופול המושחתים - יחגגו.

עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט של שנים ארוכות נוספות.

אני אומר הערב הזה ללומדי התורה שהופקרו, לחיילים החרדים שהותקפו, ליוצאי העדות שהופלו, לבעלי התשובה שהושפלו, לעולים שלא נספרו, לנשים שהושתקו - אני לא פורש. אנחנו לא פורשים. אנחנו רצים בכל הכוח קדימה. אנחנו בונים יחד בית פוליטי חדש, כי המונופול של יהדות התורה וש"ס הסתיים!

השאלה שעמדה למולי היא פשוטה: אם נפרוש, האם זה מקרב אותנו לפתרון אמיתי למשבר הגיוס? האם זה מגדיל את הסיכוי שילדים חרדים יקבלו את הכלים שהם צריכים לעתיד? האם זה יעזור ליותר חרדים לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד?

כדי לדעת את התשובה, צריך להסתכל על השנים האחרונות.

אותם אנשים קיבלו כוח עצום. אותן מפלגות היו בעמדת השפעה מרכזית. ובכל זאת, הבעיות האלה לא נפתרו. ההפך. הן החריפו מיום ליום ומסכנות את הקיום של עם ישראל במדינת ישראל.

לתת שוב את אותו כוח לאותם אנשים ולצפות לתוצאה אחרת, זו לא תוכנית לשינוי. אם אנחנו רוצים תוצאה אחרת, צריך כוח פוליטי חדש שמוכן לעשות דברים אחרת. לכן אני ממשיך בכל הכוח. כי הציבור הזה צריך קול. קול זך וטהור"

לייטנר הקים רשימה שתרוץ נגד המפלגות החרדיות, בעיקר נגד יהדות התורה האשכנזית. בניגוד למפלגות הקיימות, הוא בעד שילוב חרדים בצבא, תומך בהקמת בתי ספר ממלכתיים חרדים (ממ"ח) כדי שילדים ירכשו השכלה ובמודרניזציה של החרדים.

מוקדם יותר היום נמסר מלייטנר בעצמו כי קיבל הצעות משמעותיות מראש הממשלה תמורת פרישה: "נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי".

רק בימים האחרונים, הכריז הרמטכ"ל והשר לשעבר בני גנץ על פרישתו ופרישת מפלגת כחול לבן מהמרוץ. מאז, הלך והחריף הקמפיין בימין נגד המפלגות המתנדנדות - עמך ישראל של וינטר, הציבור החרדי של לייטנר ונעם לישראל. הנדל וזליכה, משויכים כנראה לגוש השמאל ולכן הקמפיין לא מתמקד בהם.