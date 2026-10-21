עורך הדין גיא בוסי התייחס היום (רביעי) לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובשיחה עם העיתונאי אלי ציפורי מתח ביקורת חריפה על התנהלות מערכת אכיפת החוק. בוסי טען כי הדברים שנשמעים בבית המשפט המחוזי בירושלים צריכים להוביל לא רק לפתיחת חקירה, אלא אף להעמדה לדין של המעורבים, לדבריו.

"אנחנו לא בהצגה הכי טובה, אנחנו במדע בדיוני. זה מדע בדיוני מה שקורה בבית המשפט המחוזי בירושלים", אמר בוסי בהתייחסו לעדות מנדלבליט.

בהמשך תקף את התנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר ואת האופן שבו הוצג לציבור: "האדם החזק במדינה, מי שמכרו לנו אותו כמי שבדק דקויות, חקר והפך כל אבן, בסוף מציג את עצמו כאיזו בובה על חוט שפשוט מנהלים אותה ועושים בה כרצונם".

בוסי לא הסתפק בביקורת על מנדלבליט, והפנה טענות גם כלפי מי שלדבריו אינם מגיבים לדברים העולים מהמשפט.

"הדממה והשקט של כל אותם אבירי שלטון החוק, זה אות קין", אמר. "ההיסטוריה הזאת תיכתב, ויגידו שהייתה כאן תקופה קצרה שבה קבוצה קטנה של אנשים שלטה על החוק בישראל והחליטה להפיל ראש ממשלה".

אלא שהאמירה החריפה ביותר של בוסי הופנתה כלפי התובעת במשפט נתניהו, עו"ד יהודית תירוש. בשיחה עם ציפורי הוא הציג תחזית מרחיקת לכת בנוגע לאפשרות של הליכים פליליים נגד גורמים בפרקליטות.