יעקב ברדוגו חושף את הסוד של נפתלי בנט: "הוא התחנן יומיים"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וחשף פרטים נוספים מאחורי הקלעים של הקמת ממשלת השינוי. במהלך שידור ביומן הערב ברדיו 'גלי ישראל' עם דורון כהן וסילבן שלום, התייחס ברדוגו ליחסיו הקרובים בעבר עם בנט ולרגעי הקמת הממשלה. "אני הייתי איתו ברגעים הכי אינטימיים", שיתף ברדוגו. "ברגע שניסחנו את הדף הזה שהוא הקריא אצל בועז גולן, אני הייתי איתו, אני ניסחתי איתו את הדף הזה".

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בהמשך דבריו תקף ברדוגו בחריפות את בנט וטען כי הוצע לו תפקיד שר בממשלה שהוקמה בתמיכת רע"ם. "הייתי אצלו בבית כשהוא ביקש ממני להיות שר בממשלת האחים המוסלמים. ביקש, התחנן. יומיים", טען ברדוגו.

לדבריו, הוא דחה על הסף את ההצעה של בנט מתוך נאמנות לעקרונותיו: "אמרתי לו 'תגיד, אתה אמיתי? יש לי אמת, יש לי דרך. יש לי בית שאליו אני חוזר בלילה. אני לא מבין, אתה מוכר את הכל'".